Mafia : Scarantino - ‘ero terrorizzato di Pianosa’ - parte civile chiede acquisizione intercettazioni : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Ero terrorizzato al pensiero di andare al carcere di Pianosa, io non ci volevo andare…”. A parlare, nel corso del controesame dei pm al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio, è l’ex pentito di Mafia Vincenzo Scarantino. Rispondendo alle domande del Procuratore aggiunto Gabriele Paci, Scarantino ha poi sottolineato: “Prima della mia collaborazione, ...

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con intercettazioni di Scarantino (4) : (AdnKronos) - Un colpo di scena arrivato a metà udienza del processo sul depistaggio sulla strage Borsellino, quando l'ex pentito di Mafia Vincenzo Scarantino ha ritrattato, a sorpresa, le accuse che aveva lanciato in passato ai magistrati che indagavano sulla strage di via D'Amelio. Scarantino avev

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con intercettazioni di Scarantino (3) : (AdnKronos) - Il tutto ruota attorno alla ritrattazione di Scarantino, un vero e proprio valzer. Prima il falso pentito ha raccontato ai magistrati di conoscere i retroscena della strage di via D'Amelio, poi ha cambiato idea dicendo di non avere mai saputo nulla, salvo poi cambiare idea. E se in un

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con intercettazioni di Scarantino (5) : (AdnKronos) - Sono numerosi, poi, i misteri attorno al telefono di Scarantino a San Bartolomeo. Nel processo Borsellino bis è stato sentito tra i testi anche Luigi Mangino, un funzionario del servizio di protezione. Al quale venne chiesto se nella casa di San Bartolomeo Scarantino avesse un telefono

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con intercettazioni di Scarantino : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Cosa contengono le 19 bobine su cui il prossimo 19 giugno verranno effettuati, al Racis dei Carabinieri di Roma, degli accertamenti tecnici non ripetibili nell'ambito dell'inchiesta di Messina sul depistaggio sulla strage di Via D'Amelio? E' l'interrogativo che serpegg

Mafia : depistaggi Borsellino - giallo su bobine scomparse con intercettazioni di Scarantino (2) : (AdnKronos) - Il Procuratore di Messina Maurizio de Lucia, che coordina l'inchiesta, vuole verificare se su alcune cassette con le intercettazioni di Scarantino, ritrovate di recente dalla procura di Caltanissetta, ci siano impronte o altre tracce utili. Il contenuto delle bobine potrebbe aiutare a

Mafia : legale parte civile - 'Procura indaghi Scarantino per calunnia' : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - La trasmissione degli atti dell'interrogatorio reso oggi dall'ex pentito Vincenzo Scarantino alla Procura di Caltanissetta "affinché proceda per calunnia" è stato sollecitato dall'avvocato Giuseppe Scozzola, al termine del controesame, al Presidente del Tribunale

Mafia : ex imputato accusato falsamente da Scarantino 'L'ho perdonato - non è colpa sua' : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Quando Vincenzo Scarantino mi ha chiesto scusa gli ho sorriso e ho alzato il pollice perché l'ho già perdonato da tempo... Lui non c'entra niente con quelle accuse. Le colpe sono di altri, non sue". Lo ha detto all'Adnkronos Giuseppe La Mattina, uno degli uomini

Mafia : pm Di Matteo - 'Scarantino? Grazie a me inflitti venti ergastoli per strage Borsellino' : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Non commento le dichiarazioni relative a processi in corso, ma a chi da anni trova il pretesto per attaccarmi, per la vicenda dei processi relativi alla strage di via D'Amelio, vorrei dire che spero che ora ritrovino l'onestà intellettuale di ricordare che anche

Mafia : ex pentito Scarantino ritratta accuse a pm - 'Di Matteo non mi suggerì mai niente' : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Il dottor Di Matteo non mi ha mai suggerito niente, il dottor Carmelo Petralia neppure. Mi hanno convinto i poliziotti a parlare della strage. Io ho sbagliato una cosa sola: ho fatto vincere i poliziotti, di fare peccare la mia lingua e non ho messo la museruola

Mafia : ex pentito Scarantino - 'Arnaldo La Barbera era come Gesù Cristo' : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - Arnaldo La Barbera, il capo del gruppo 'Falcone e Borsellino', il nucleo investigativo che conduceva le indagini sulle stragi mafiose del 1992 "era come Gesù Cristo". A dirlo in aula, nel corso del controesame delle parti civili al processo sul depistaggio sulla

Mafia : processo depistaggio - ex pentito Scarantino chiede scusa per false accuse : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Chiedo scusa a Giuseppe La Mattina". A 27 anni dalla strage di Via D'Amelio arrivano le scuse dell'ex pentito Vincenzo Scarantino a Giuseppe La Mattina, uno degli imputati che furono ingiustamente accusati e condannati all'ergastolo per la strage in cui morirono

Mafia : processo depistaggio - al via controesame ex pentito Scarantino : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - E' ripreso davanti al Tribunale di Caltanissetta il processo per il depistaggio sulle indagini della strage di via D'Amelio. Oggi inizia il controesame dell'ex pentito Vincenzo Scarantino, che nelle scorse due udienze è stato interrogato a lungo dal Procuratore a

Mafia : processo depistaggio - Scarantino 'così venivo indottrinato dai poliziotti'/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - L'ex pentito poi racconta un episodio in cui la pm Ilda Boccassini avrebbe capito fin dall'ottobre del 1994 che non era attendibile. "Scarantì, io non le credo", gli disse la magistrata alla fine di un colloquio investigativo. Dichiarazioni che poi si riveleranno farlocche, ma solo mol