M5s | Renzi | “Il loro modello culturale? È il cialtronismo L’unico collante del governo è

Marattin (Pd) : “Occupazione record dal 1977? Non è merito del governo M5s-Lega - Renzi fece meglio” : Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal 1977 (e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi Marattin, ha spiegato in un video come tale record non sia merito del governo M5s-Lega ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. ...

La resistenza del M5s alle Autonomie differenziate : Fondante per la Lega e delicatissima per il M5S che lo ha sottoscritto nel Contratto di governo il documento in elaborazione riguardante le Autonomie differenziate rappresenta un altro difficile passaggio per la sopravvivenza del Governo in carica.Durante le ultime consultazioni nazionali al M5S gli elettori del Mezzogiorno hanno affidato due speranze: quella legata al Reddito di cittadinanza e quella di continuare a contare nonostante tutto, in ...

Autostrade - Renzi : “Di Maio odia chi crea lavoro”. Il vicepremier : “È nato il partito dei Benetton - tutti contro il M5s” : “È nato il partito dei Benetton“. Il vicepremier Luigi Di Maio torna sulla questione Autostrade e ribadisce l’intenzione da parte del M5s di revocare la concessione alla società del gruppo Benetton come conseguenza del crollo del Ponte Morandi. Ieri il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che da una prima lettura del parere elaborato dalla commissione tecnica di esperti emerge “un grave inadempimento da ...

Dl crescita - applausi e contestazioni per l’intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...

Olimpiadi 2026 - Matteo Renzi : “Siamo tutti contenti - ma impressiona entusiasmo di M5s e Salvini” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, esulta per l'assegnazione delle Olimpiadi del 2026 a Milano e Cortina, ma non risparmia critiche al Movimento 5 Stelle e al leader della Lega, Matteo Salvini: "Tuttavia, lasciando da parte il cambio di posizione di Salvini e dei 5 Stelle, oggi è il momento di essere felici", conclude Renzi.Continua a leggere

Olimpiadi invernali 2026 - Renzi ne ha per tutti : “Salvini non ha idee - va a convenienza. E sul M5s…” : L’ex premier ha attaccato duramente Salvini e il Movimento 5 Stelle, salvo poi applaudire l’operato di Giovanni Malagò Ieri è stato il momento della soddisfazione e del trionfo, oggi quello delle polemiche e delle frecciatine, per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. La politica sa bene come utilizzare a proprio vantaggio l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026, sfruttando ...

Giustizia e apertura al M5s : dovevano spaccare il Pd - hanno spaccato i renziani : La linea è di evitare polemiche pubbliche. Nessun tweet, nessuna dichiarazione. Un vero record per una componente solitamente molto loquace come quella renziana. Eppure, dopo aver letto l’intervista rilasciata ad HuffPost da Antonello Giacomelli, la chat dei parlamentari vicini all’ex premier ha iniziato a ribollire. L’idea di aprire un varco, anche minimo, a un dialogo con il M5S è stata sonoramente bocciata ...

Renzi - accordo Pd-M5s? non in mio nome : "Per me la linea giusta e' quella data da Zingaretti: se cade il governo si va a elezioni". Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi

Renzi contro il M5s : 'Sono spariti i bagnini - pagano la gente per stare a casa' : Si torna a parlare di reddito di cittadinanza. La polemica divampa nuovamente tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico, nella persona di Matteo Renzi. Ancora una volta lo scontro dialettico riguarda i principi che regolano il funzionamento del sussidio fortemente voluto dai grillini. Stavolta, però, a far divampare la polemica è una lamentela che arriva da un sindaco del Pd secondo cui sarebbe diventato difficile reperire ...

Matteo Renzi al Pd : "M5s non è sinistra - alleanza fatela senza di me" : Salvini e Di Maio? “Cialtroni e incapaci”. Conte? “Inesistente e imbarazzante”. Matteo Renzi attacca il Governo del cambiamento, quello che “ha bloccato il Paese e sta portando l’Italia a una stagnazione molto pericolosa”, dice l’ex premier ospite alla Repubblica delle Idee a Bologna. “Sono degli incapaci, dei cialtroni”. L’ex segretario del Pd avvisa i suoi compagni di ...

Elezioni europee - per Matteo Renzi la sconfitta del M5s è merito della sua “tattica del pop corn” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, commenta il voto delle Elezioni europee e delle Elezioni comunali, spiegando che quella che è stata definita come la "tattica del pop corn", ovvero la sua decisione di non allearsi con i 5 Stelle ma di vederli governare, avrebbe pagato e portato alla sconfitta elettorale del M5s.

Renzi : “Se il governo cade i parlamentari M5s chiedono il reddito di cittadinanza - non sanno che fare nella vita” : “Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra ...

M5s - Livorno simbolo della crisi. Le cause : dai “parcheggi blu” alla differenziata. Ora il Pd punta sul “fronte democratico” : Cinque anni fa Livorno si era risvegliata diversa dopo più di settant’anni: il rosso in città era quasi sparito, nessuno parlava più di destra e sinistra, Berlinguer e Gramsci sembravano solo un lontano ricordo. E a parlare di “rivoluzione” ci pensava uno sconosciuto ingegnere aerospaziale, Filippo Nogarin, che aveva trionfato parlando di verde pubblico, mobilità sostenibile, rifiuti zero e attaccando le “clientele e il malaffare” messe in piedi ...

Europee - De Luca : “Boom Lega ampiamente previsto. Tra un anno si ammoscia pure Salvini - come Renzi e il M5s” : “C’è stato un boom della Lega come previsto. La Lega ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza che noi abbiamo anticipato in Campania 20 anni prima di Salvini. Il M5s ha un crollo pesante sia al nord che al sud. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia. Ormai si è visto che chi diventa primo partito resta primo partito per un anno. Tra un anno si ammoscia ...