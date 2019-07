Luigi Di Maio | mossa kamikaze | via libera M5s a commissione d' inchiesta sui fondi russi

Sull'inchiesta di Milano Luigi Di Maio si aspetta dalla Lega "massima trasparenza" : Luigi Di Maio, leader 5Stelle e vicepremier del governo gialloverde pensa che sulla questione morale non si possano fare sconti. A nessuno. Così sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega che agita il governo in queste ore, il M5s sarà “rigido” come lo è stato nei casi Siri e Rixi. Lo dice in un forum organizzato da Il Fatto Quotidiano che in giornale diretto da Marco Travaglio pubblica su due pagine, dove il vicepremier parla ...

Luigi Di Maio : "Tasse sulle cassette di sicurezza? Dal M5s nessun condono" : “Anche oggi sento qualcuno parlare di condoni e di voler tassare le cassette di sicurezza. Primo: nessun condono col Movimento 5 Stelle! Secondo: noi ai grandi evasori e ai delinquenti non facciamo regali, li mandiamo in carcere!”. Luigi Di Maio risponde su Facebook a proposito del riaffacciarsi delle ipotesi di condono sui beni contenuti nelle cassette di sicurezza e nascosti al fisco.È stato il sottosegretario leghista ...

Matteo Salvini - un sms di fuoco a Luigi Di Maio : "Ma si può restare al governo con uno del genere?" : "Finché si lavora, si va avanti". Il motto di Matteo Salvini sul futuro del governo gialloverde non cambia. Anche se i toni usati dai pentastellati nei suoi confronti lo irritano parecchio. Le parole di Vincenzo Spadafora sulla "deriva sessista" dell'Italia e sul leader leghista, che avrebbe "aperto

Matteo Salvini in soccorso del leghista ad honorem Luigi Di Maio : "Perché dobbiamo aiutarlo" : Nel suo ultimo retroscena, Augusto Minzolini lo definisce "leghista ad honorem". Si riferisce a Luigi Di Maio, il capo politico M5s, al centro dell'articolo del Minzo pubblicato su Il Giornale. Il ragionamento è quello che il giornalista sostiene da tempo: non ci sarà alcuna crisi di governo perché

Maria Giovanna Maglie contro Luigi Di Maio : "Con chi ce l'hai? Sai farli tacere i tuoi?" : Colpire Vincenzo Spadafora per affondare Luigi Di Maio. Ci pensa Maria Giovanna Maglie, su Twitter, la quale commenta gli attacchi del sottosegretario grillino a Matteo Salvini, definito "sessista". E la Maglie commenta così: "Dice Luigi Di Maio che Spadafora non si dimette e che basta coi tentativi

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - Filippo Facci : retroscena - perché è finito anche lui : Luigi Di Maio sta ufficialmente esplodendo. Ieri il Fatto Quotidiano (il giornale più grillino che c'è) ha aperto la sua prima pagina col titolone «5Stelle, riesplode la guerra» e ha lasciato più dubbi che certezze su che cosa siano i 5Stelle, su che cosa sia riesploso e su che cosa sia una guerra.

M5s - Luigi Di Maio non tiene più i suoi : agguato in aula per frantumare l'asse con la Lega : Oggi si saprà quale, delle decine di proposte di modifica al decreto sicurezza bis, fatte dai parlamentari del M5S, passerà il vaglio dei vertici, cioè di Luigi Di Maio. Probabilmente quelle più indolori, quelle non in grado di provocare l' alleato leghista, dandogli il pretesto per la temutissima c

Feltri denigra Luigi Di Maio - sottolineando quanto il grillino non possa competere con Salvini : Nuovo affronto quello di Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio del M5S “Di Maio ha dichiarato: più ci attaccano è più ci rafforziamo. Ma chi crede di essere, Salvini?”. Vittorio Feltri, su Twitter, gela con tre parole il capetto del Movimento 5 Stelle e vicepremier che pecca di megalomania. Tutto nasce da una dichiarazione del … Continue reading Feltri denigra Luigi Di Maio, sottolineando quanto il grillino non possa competere ...

Luigi Di Maio umiliato dall'ex grillino Giannuli : "M5s finito con Salvini - presto non supererà lo sbarramento" : Sempre più deluso dal M5s, lo storico Aldo Giannuli ospite di Omnibus su La7 celebra il De Profundis del Movimento di Luigi Di Maio. "Ormai è una esperienza politica destinata a concludersi accodandosi a Salvini sul tema immigrazione, nel giro di 3 anni non supererà nemmeno lo sbarramento". Leggi an

Scuola - rischio scontro Lega-M5S : ecco le parole di Luigi Di Maio : Un articolo di ‘Repubblica’ mette bene in evidenza il rischio di uno scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la questione dell’autonomia differenziata: il vertice di Governo di ieri avrebbe dovuto sbloccare la situazione di stallo tra le forze politiche di maggioranza ma alla fine è arrivata una fumata nera. I grillini non condividono affatto il progetto di regionalizzazione della Scuola e ...

Luigi Di Maio provoca Salvini : "Si sente solo sui migranti? Gli regaleremo un peluche" : "Se Salvini si sente solo, come dice, sul tema dei migranti, gli mandiamo un peluche". Luigi Di Maio provoca, ironizzando con i giornalisti che gli chiedevano commenti sulle politiche del Viminale a margine della cerimonia per l'anniversario della Polizia pentitenziaria in piazza del Popolo, a Roma.

Luigi Di Maio e la frecciatina velenosissima a Di Battista e dopo la critica a Fico : Non è tutto amore dentro il M5S una nuova frecciatina quella di Di Maio al compare Di Battista, successivamente la critica a Roberto Fico Luigi Di Maio mostra chiari segnali d’insofferenza nei confronti degli amici e colleghi di sempre: Roberto Fico e Alessandro Di Battista. Dal palco di Milano, come scrive il Fatto Quotidiano, il capo … Continue reading Luigi Di Maio e la frecciatina velenosissima a Di Battista e dopo la critica a Fico at ...

Vitalizi - Luigi Di Maio : Cassazione boccia il ricorso degli ex parlamentari contro i tagli : Esulta il capo politico Luigi Di Maio per la decisione della Cassazione, che ha bocciato i ricorsi presentati dagli ex parlamentari contro i tagli ai Vitalizi: "Con l'eliminazione dei Vitalizi si risparmiano 280 milioni, tra Camera e Senato, a legislatura". Ora però la palla potrebbe passare al Consiglio di Giurisdizione della Camera, legittimato "a sollevare questioni di legittimità costituzionale".

Luigi Di Maio esulta : "Vitalizi - la Cassazione boccia il ricorso degli ex parlamentari". Ossigeno per il M5s : Ossigeno puro per Luigi Di Maio: la Cassazione boccia il ricorso di alcuni ex parlamentari contro il taglio dei vitalizi e il M5s può esultare. "Vi ricordate il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari che abbiamo fatto nei mesi scorsi? Qualcuno ha fatto ricorso per conservare il privilegio che per