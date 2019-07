Lucas Peracchi e Mercedes Henger si sono lasciati?

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Alessandro Pagliucahanno smesso di seguirsi su Instagram: che sia il segno che tra i due è finita? Pare chesi siano detti di nuovo addio. Su Instagram i due non si seguono più e ai tanti fan che in questi giorni chiedono se la relazione sia naufragata, entrambi rispondono con un allarmante silenzio. Insomma, bocche ben cucite: tutto tace. Ma c’è un ulteriore indizio che fa credere che la storia si sia conclusa. Non solo da diverse settimane la coppia non appare più insieme in atteggiamenti complici come ha sempre fatto, ma se si guarda la bacheca dell’ex tronista di Uomini e Donne non c’è più traccia di alcuna foto con la figlia di Eva. Se il gossip della rottura fosse confermato si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena visto che i due avevano da poco avviato la convivenza. Soltanto un mese e ...

