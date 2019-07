L' oroscopo settimanale dal 15 al 21 07 | 1ª sestina | pagelle | Gemelli ' nove'

oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio : Bilancia ottimista - Acquario riflessivo : L'Oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio vede il Capricorno concentrato sul lavoro, mentre per il Sagittario saranno favorite le relazioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Leone entusiasta - Sagittario viaggiatore : Durante la settimana dal 5 al 11 agosto 2019 troviamo la Luna spostarsi dai gradi della Bilancia a quelli del Capricorno, dove transitano anche Saturno e Plutone. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno in orbita del Cancro. Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano nel Toro. Umore basso per il Cancro Ariete: spendaccioni. Marte ed il Sole nel loro elemento ...

oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : emozioni per il Leone - soluzioni per il Toro : Ha inizio la seconda settimana del mese di luglio 2019. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali? Scopriamolo, leggendo le previsioni astrologiche dall'8 al 14 luglio con lavoro, salute e amore da Ariete a Pesci. Ariete: sarà una settimana tranquilla per il segno, buone le stelle che riguardano il campo professionale. Con Giove e Marte in ottimo aspetto riuscirete ad avere delle buone idee per portare avanti nuovi progetti. In ...

oroscopo Branko settimanale : previsioni fino al 31 luglio 2019 : Branko, Oroscopo prossime settimane: le previsioni zodiacali fino a mercoledì 31 luglio La prima settimana di luglio è finita perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, anticipiamo in questo articolo alcune informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko della seconda, terza, quarta e ultima settimana del mese (con lo zodiaco fino al 31 luglio 2019), per ognuno dei 12 segni. Se ...

oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto : Acquario invidioso - Toro ansioso : Durante la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019, la Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Marte, il Sole e Venere transiteranno nel segno del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Urano in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci, il Nodo Lunare sarà in Cancro. Stress per il Toro Ariete: nervosi. L'asse di contrasto Terra-Fuoco metterà sul cammino settimanale dei nativi alcuni ...

oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : polemiche sul lavoro per l'Ariete : La prima settimana del mese di luglio ha inizio. Scopriamo le previsioni per le prime giornate del secondo mese dell'estate, precisamente per le date fra il 1° e il 7 luglio. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i segni zodiacali. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: è possibile che nascano delle polemiche legate all'ambito lavorativo, cercate di gestire con attenzione le situazioni che vi si presenteranno. In campo amoroso, ...