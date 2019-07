L’Oroscopo | oggi 12 luglio | le previsioni di Paolo Fox segno per segno

forzazzurri

(Di venerdì 12 luglio 2019)12: lediFoxperOroscopoFox 122019: ledei segni zodiacali Oroscopo 122019: Ariete. In questo weekend hai una marcia in più, qualcosa sta decisamente cambiando. Tre giorni utili per riavvicinare una persona anche se non sarà facile. Oroscopo 122019: Toro. Evitate discussioni, frecciate, tensioni e sopratutto il nervosismo. Se senti di essere in crisi nella coppia mantieni alta l’attenzione: battibecchi in vista. Oroscopo 122019: Gemelli. Vigore ed energia importanti in arrivo, non li sottovalutare. Sarà una giornata importante, provate ad essere razionali. Oroscopo 122019. Cancro. Sarà una giornata in cui recuperare vitalità. E’ un fine settimana diverso del resto, potrebbe esserci un incontro in vista. Oroscopo 122019: Leone. Giornata positiva per voi in amore, ...

valeh89 : Una mi ha letto l'oroscopo, dice che in pratica il cancro per ora ha Venere in circolo e tra oggi e domani avrò bel… - RADIODELSOLE : nato ora, stiamo parlando del 27.02.1984. È l'ascendente che mi mancava oroscopo, ed anche oggi si scopa domani.… - oroscopo_it : Leggi l'oroscopo di oggi… segno per segno! #oroscopo #oroscopodelgiorno #oroscopodioggi -