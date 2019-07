L' oroscopo dell' amore per i single | 13 luglio | Toro frettoloso | Sagittario permaloso

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) I transiti planetari nell'per idi sabato invitano i segni zodiacali a passare all'azione per concretizzare i propri sogni e raggiungere una felicità amorosa tanto desiderata. I pianeti esortano ad aprire i cuori a un dinamismo che accantona per un po' l'emotività e si trasforma in un istinto intraprendente e fortunato per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'Ariete: molto gentili e pronti ad aiutare il prossimo, sarete molto apprezzati da conoscenti e amici che non resisteranno a questo vostro magnetismo positivo, utile anche per approfondire nuove conoscenze amorose. La vostra emotività non passerà inosservata e sarà di sicuro apprezzata.: alcune difficoltà vi opprimono e minacciano la vostra serenità, utile per approcciarvi all'in modo più tranquillo e consapevole. Cercate però di contenere il ...

