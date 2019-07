L’oro di Mosca nelle casse della Lega | dove sono i media? Salvini fa così paura?

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Quando si è garantisti si deve esserlo anche nei confronti dei nostri peggiori nemici. Il fatto che siano pochi a rispettare questo principio, soprattutto in politica, non ci autorizza a comportarci come gli altri.Per quanto mi riguarda, pur provando avversione e disistima per Matteo, non intendo approfittare del Russia Connection, fino a quando non si pronuncerà la magistratura competente sulla storia dell’oro di.Rivendico, però, il diritto di segnalare – è solo una mia impressione? – l’atteggiamento deiche, in prevalenza, tendono a ridimensionare la vicenda e a ritenerla improbabile. Il fatto è che la notizia non può più essere nascosta dopo che è uscita con tanto clamore, da una fonte estera e con il supporto di una registrazione.Ma non era la prima volta che si ...

