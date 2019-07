L’Orchestra Sinfonica Nova Amadeus presenta la sua 27esima stagione concertistica e

spettacoloitaliano

(Di venerdì 12 luglio 2019)"Tra le note", un vivace programma di concerti itineranti nel Lazio Si è inaugurata ladelche – da quest’anno – propone “Tra le Note”, una serie di concerti itineranti nel Lazio che si svolgono in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, ma anche in luoghi periferici dove l’offerta musicale e culturale arriva con maggiore difficoltà. Dopo il successo del concerto sinfonico con musiche di L. Van Beethoven e J. Brahms del 22 giugno scorso a Bellegra (Roma),torna a far sognare con un nuovo e atteso appuntamento. Venerdì ...

