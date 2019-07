LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | Setterosa in finale! Azzurri per sognare nell’atletica

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE20.35 VOLLEY – Italia avanti 6-3 nel primo set! 20.30 VOLLEY – In campo le azzurre contro la Russia! 20.20 ATLETICA – L’ucraina Olha Korsun vince la medaglia d’oro nel triplo femminile con 13.90, suo record personale, argento alla portoghese Evelise Tavares De Veiga con 13.81, bronzo alla slovena Neja Filipic con 13.73. Sesta Francesca Lanciano con 13.46. 20.17 ATLETICA – Sempre nei 5000 bel sesto posto di Maria Chiara Cascavilla che fa il suo record personale in 15:59.66. 20.15 ATLETICA – Nei 5000 femminili la canadese Nicole Hutchinson è argento in 15:48.06, 15:51.75 per l’olandese Julia Van Velthoven che è medaglia di bronzo. 20.12 ATLETICA – La britannica Jessica May Judd vince l’oro nei 5000 metri femminili in 15:45.82. 20.06 VOLLEY ...

zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 12 luglio. L’Italia si gioca la finale nel volley contro la Francia. Po… - Lopinionista : Risultati calcio live 12 luglio: coppe in Sud America e Universiadi - Fantacalciok : Risultati calcio live 12 luglio: coppe in Sud America e Universiadi -