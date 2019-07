LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | Setterosa in finale! Azzurre del volley sotto due set a

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : Setterosa in finale! Azzurri per sognare nell’atletica - in campo le azzurre nella finale del volley! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 20.35 VOLLEY – Italia avanti 6-3 nel primo set! 20.30 VOLLEY – In campo le azzurre contro la Russia! 20.20 ATLETICA – L’ucraina Olha Korsun vince la medaglia d’oro nel triplo femminile con 13.90, suo record personale, argento alla portoghese Evelise Tavares De Veiga con 13.81, bronzo alla slovena Neja Filipic con 13.73. Sesta ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italvolley maschile raggiunge la Polonia in finale! Attesa per l'atletica 16:20 ARCO – Si sta svolgendo la finale per il bronzo. 16:16 ARCO – Il russo Bulaev sconfigge il polacco Przybylski nella seconda semifinale del compound maschile. 16:14 VOLLEY – ITALIA IN finale! Demolita la Francia in tre set (25-16, 25-21, 25-18): gli azzurri si giocheranno l'oro con la Polonia. 16:06 TENNIS – Cominciate le ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italia si gioca la finale nel volley contro la Francia. Polonia prima finalista 15:07 ATLETICA – Decimo Marvulli nelle qualificazioni del salto il lungo, non basta all'italiano il 7.50. 15:03 volley – Partita bene l'Italia che conduce il primo set per 14-12 sulla Francia. 14.56 ARCO – La coreana So è la seconda finalista del compound femminile: battuta 144-138 la kazaka Makarchuk in semifinale 14.50 TAEKWONDO ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italia vuole rimpinguare il medagliere - c'è da difendere il quarto posto 12.00 ARCO – Tra circa 10′ inizieranno le finali per il compound misto. Non c'è l'Italia in gara. 11.55 ATLETICA – Tra poco le qualificazioni del salto in lungo maschile con Angelo Giuseppe Marvulli. 11.36 ATLETICA – Brutta prestazione della staffetta 4×100 maschile azzurra. Quinta con 40.77 nella batteria vinta dal ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italia si scalda marciando - caccia a tante medaglie 09.10 TAEKWONDO – Angelo Adda incomincerà il proprio cammino contro lo spagnolo Adrian del Rio Guerrero, Erica Nicoi se la dovrà vedere con la sudcoreana Minah Ha, Matteo Marjanovic incrocia il rumeno Gabriel Luca. I primi due sono sedicesimi di finale, l'ultimo è un ottavo di finale. 09.00 TAEKWONDO – Incominciano i turni preliminari. 08.51 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. Italia per continuare la messe di medaglie Il programma delle Universiadi (12 luglio) – Il programma degli azzurri alle Universiadi (12 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'undicesima giornata delle Universiadi estive, nona in cui verranno assegnate delle medaglie: quest'oggi molti sport termineranno il loro programma nella kermesse e tanti saranno gli Italiani ...

LIVE Italia-Giappone 4-5 d.c.r. calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : rigori in corso! 23:14 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23.12 Un'Italia eroica non basta, il tredici si giocherà il bronzo con la Russia. Il Giappone, invece, sfiderà il Brasile nella finale per l'oro. 23.10 Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 Morishita segna. 23:09 Adesso si va ad oltranza. 23:09 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell'atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l'asta! Volley maschile in semifinale La nostra DIRETTA LIVE termina qui, appuntamento con le Universiadi 2019 a domani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:11 CALCIO – L'Italia si giocherà il bronzo con la Russia, la finalissima sarà Brasile-Giappone. 23.10 CALCIO – Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 CALCIO – ...

LIVE Italia-Giappone 2-3 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : 5' di speranza a Salerno! 90′ 5′ DI RECUPERO! 87′ Aggressivo adesso il Giappone, che non vuole concedere il fianco. 85′ Corner da sfruttare per l'Italia! 83′ Morishita! Che occasione per il numero otto del Giappone, che trovatosi solo davanti alla porta, non trova il gol del vantaggio. 81′ Che carattere i ragazzi di coach Arrigoni! 79′ GOOOOOOOOOL!!!!!!!!!! VITTURINI ...

LIVE Italia-Giappone 1-3 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Kaneko affossa gli azzurri! 71′ Ungaro lascia il campo a Galeandro. 70′ Nakamura prende il posto di Kaneko nel Giappone. 68′ cartellino giallo per Hayashi. 66′ Arriva un calcio d'angolo per gli azzurri. 65′ Adesso è d'avvero dura! 63′ Kaneko trova il suo terzo gol alle Universiadi! Sinistro a giro pazzesco, che si spegne appena sotto l'incrocio dei pali! 60′ La ...

LIVE Italia-Giappone 1-2 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Ogashiwa regala il vantaggio ai nipponici! 58′ Gol! Il Giappone passa in vantaggi con Ogashiwa, che all'interno dell'area ha trovato una rasoiata di destro imprendibile. 57′ Corner per il Giappone. 55′ Gran azione in difesa di Galli, che mura la conclusione di Yamahara. 53′ La squadra di coach Daniele Arrigoni ha concluso il gruppo B in prima posizione, superando il Messico (2-0) e l'Ucraina ...

LIVE Italia-Giappone 1-1 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : si ricomincia! 49′ Corner per i nipponici. 48′ Gran intervento in difesa di Pogliano, che blocca il contropiede avversario. 46′ SI ricomincia! 22:04 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 22:01 Il match riprenderà tra pochi minuti, restate con noi per scoprire quale squadra raggiungerà il Brasile in finale. 21:57 I primi 45′ di gioco hanno mostrato una bella Italia, ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell'atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l'asta! Volley maschile in semifinale - la Nazionale di calcio si gioca l'accesso in finale 21:55 BASKET – Gli Stati Uniti conquistano l'oro, battuta l'Ucraina per 85-63. 21:48 calcio – Finito il primo tempo, Italia-Giappone 1-1. 21:40 calcio – Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile, 1-1 ora. 21:36 BASKET – A ...