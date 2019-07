LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 12 luglio L’Italia vuole rimpinguare il

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE12.00 ARCO – Tra circa 10′ inizieranno le finali per il compound misto. Non c’è l’Italia in gara. 11.55 ATLETICA – Tra poco le qualificazioni del salto in lungo maschile con Angelo Giuseppe Marvulli. 11.36 ATLETICA – Brutta prestazione della staffetta 4×100 maschile azzurra. Quinta con 40.77 nella batteria vinta dal Brasile (39.89) davanti a Cina Taipei, Malesia ed India. 11.17 ATLETICA – Doppietta australiana nella 20km di marcia femminile. Oro per Katie Hayward, argento per la connazionale Jemima Montag. Terzo posto per la ceca Anezka Drahotova 11.12 TIRO CON L’ARCO – Medaglia d’oro per la Corea del Sud nella prova a squadre femminile di Compound. Seconda la Turchia e terza Cina Taipei. 11.02 TIRO CON L’ARCO – Corea del Sud ...

zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 12 luglio. L’Italia si scalda marciando caccia a tante medaglie -… - OA_Sport : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 12 luglio. Italia per continuare la messe di medaglie - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 12 luglio. Italia per continuare la messe di medaglie - #Universiadi… -