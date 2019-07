LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 12 luglio L’Italia si gioca la finale nel

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE15:07 ATLETICA – Decimo Marvulli nelle qualificazioni del salto il lungo, non basta all’italiano il 7.50. 15:03 VOLLEY – Partita bene l’Italia che conduce il primo set per 14-12 sulla Francia. 14.56 ARCO – La coreana So è la seconda finalista del compound femminile: battuta 144-138 la kazaka Makarchuk in semi14.50 TAEKWONDO – Nella categoria -87kg Matteo Marjanovic perde gli ottavi di11-14 contro il canadese Jordan Stewart ed esce di scena 14.43 VOLLEY – Le altre gare in programma. Semi5° posto: Repubblica Ceca-Portogallo, Semi9° posto: Canada-Corea.19° posto: Hong Kong-Cina 14.40 ARCO – La messicana Becerra Arizaga è la prima finalista del compound femminile: battuto 147-144 in semila turca Bostan 14.35 VOLLEY ...

