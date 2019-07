LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Elena Bertocchi mina vagante dal metro | attesa per

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Tocci in finale dal metro - eliminato Marsaglia. Errore di Elena Bertocchi : finale a rischio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI NUOTO SINCRONIZZATO CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO 10-10: La messicana Hernandez Torres totalizza 50.70 e scavalca Bertocchi che ora è nona ma è destibnata a perdere diverse altre posizioni. 185.70 per la messicana 10.09: L’australiana Sheehan piazza un tuffo da 49.40 e si inserisce al sesto posto davanti a ...

10.00: Abbondante l'australiana Qin che si allontana forse definitivamete dalla finale: 46.80 per un totale di 174.85 9.59: Qualche spruzzo di troppo per la britannica Mew Jensen che si allontana ulteriormente dalla zona finale: 43.20 e 166.40 di totale 9.57: La ...

8.51: Anche la britannica Torrance si inserisce nel gruppo del quarto posto con 50.40 8.50: La statunitense Bacon inizia bene: 50.40, quarto posto, Bertocchi scende al 12mo posto 8.49: Anche la messicana Hernandez Torres con 46.80 resta dietro a Bertocchi in ...

06.53: Appuntamento alle 8.30 con la qualifica del metro femminile con Elena Bertocchi. 06.50: Si completa la qualifica del metro maschile. Vince il cinese Wang (429.40) davanti al connazionale Peng (410.80) e al sudcoreano Woo Haram (396.10). In finale ci sarà anche ...

04.39: Il cinese Peng prova ad allungare sulla concorrenza. Prima posizione con oltre dieci punti di vantaggio (136.50) 04.36: Il britannico Ross Haslam è primo, ma con solo 55 centesimi di vantaggio su Marsaglia. 125.70 04.34: Marsaglia perde un po' i piedi in ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, oggi si incomincia a Gwangju: iniziano due settimane di grande spettacolo in Corea del Sud, si parte con le prime gare di tuffi e di nuoto sincronizzato. Il programma prevede i turni eliminatori dal metro (maschile e femminile), il singolo tecnico e il duo tecnico: ne vedremo davvero delle belle con grandi campioni pronti a darsi battaglia nella lotta per le ...

Il programma dei Mondiali – La presentazione della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju. Un day-1 dedicato completamente alle gare dal metro, con i preliminari prima maschili (ore 4.00) e poi femminili (dalle 8.00). Si comincia, dunque, dagli uomini, con l'Italia che schiera Subito Giovanni Tocci e Lorenzo ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:38 NUOTO – Conclusasi anche la seconda semifinale dei 200m farfalla maschili: il nostro Ferraro ha chiuso quarto e non è riuscito a centrare la finale, ce l'ha fatta invece Carini che aveva chiuso terzo la prima semifinale. 19:35 SCHERMA – Ricordiamo che nel fioretto maschile c'è una finale tutta azzurra tra Bianchi che ha superato il ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:10 NUOTO – Tra poco tocca ai 100m rana femminili con la nostra Fangio qualificata. 19:07 NUOTO – Bronzo DI Cola! L'azzurro chiude terzo dietro all'americano Apple e al russo Snegirev, altra medaglia in casa azzurra. 19:03 NUOTO – Sta per cominciare la finale dei 200 stile uomini con i nostri Ciampi e Di Cola che si giocano le ...

Risultati UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: il Programma delle gare di oggi 4 luglio 2019, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

16.10 tuffi – Laura Bilotta in finale nel metro femminile. Vince la semifinale la messicana Hernandex Monzon davanti alla statunitense Lenz e alla canadese Vallee. Sewsta l'azzurra con 218.40 15.35 tuffi – Quinto posto di Laura Bilotta nella prima semifinale del metro femminle con 218.40. Finale molto complicata per l'azzurra. Guida per ora la canadese Vallee con ...

12.53 BASKET – Tra pochi minuti inizieranno quattro gare del girone di qualificazione del torneo femminile: Cina Tiapei-Slovacchia, Finlandia-Australia, Repubblica Ceca-Ungheria, Romania-Russia 12.46 tuffi – Le italiane impegnate in questa prima fase sono Flavia Pallotta e Laura Bilotta. 12.38 tuffi – A breve inizieranno le eliminatorie del trampolino da 1 metro ...