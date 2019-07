LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | 12 luglio Tocci in finale dal metro | eliminato

oasport

10.00: Abbondante l'australiana Qin che si allontana forse definitivamete dalla: 46.80 per un totale di 174.85 9.59: Qualche spruzzo di troppo per la britannica Mew Jensen che si allontana ulteriormente dalla zona: 43.20 e 166.40 di totale 9.57: La messicana Vazquez Montano commette un errore in ingresso in acqua e toalizza 39 punti:a rischio con 177.90 9.56: Non si ferma la cinese Chen che mette un altro 60 nella sua classifica e domina la graduatoria con 229.45: quasi 30 punti di vantaggio sulla compagna, seconda 9.55: Benissimo la russa Ilinykh che piazza un tuffo da 50.70 e sale a quota 194.50 al secondo posto 9.53: La cinese Chang commette un errore gravissimo! Scarsa in ...

