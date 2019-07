LIVE Tour de France 2019 | Settima tappa Belfort-Chalon-sur-Saône in DIRETTA | orario

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) Oggi (venerdì 12 luglio) in programma ladelde, 230 km da-sur-. È la frazione più lunga di questa Grande Boucle: dopo l’arrivo in salita di ieri a La Planche des Belles Filles una giornata relativamente tranquilla per gli scalatori. Tantissima pianura infatti: arrivo adattissimo ai velocisti, torna la sfida tra le ruote veloci. Elia Viviani vuol far proseguire all’Italia il momento magico, andando a caccia della doppietta: in Maglia Gialla troveremo uno strepitoso Giulio Ciccone. Di seguito l’d’inizio e la programmazione tv delladelde. Programma ed’inizio Venerdì 12 lugliode-sur-(230 km) Partenza: 11.35 Arrivo: 16.50-17.20 circa Programmazione tv e streamingtv integrale su Eurosport e in chiaro dalle 14.00 su ...

