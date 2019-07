LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | 12 luglio Linda Cerruti sesta nel

oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LAGENERALE DEIDI06.18: Chiudiamo per il momento il. Prossimo appuntamento alle 9.00 con il programma del doppio femminile. In acqua ancorainsieme a Costanza Ferro. 06.17:chiude la sua gara al sesto posto con 87.8093 e centra l'accesso alla finale. Il podio è distante ed è difficile da prendere, ma si può comunque lottare per un piazzamento tra le prime cinque. 06.15: Si chiude la fase di qualificazione per il singolo femminile. Prima posizione per la russa Svetlana Kolesnichenko con 94.1126. E' lei la super favorita per la medaglia d'oro. Grande battaglia per le altre posizioni sul podio: seconda la spagnola Carbonell (91.8259), terza la giapponese Inui (91.7284) e quarta l'ucraina ...

