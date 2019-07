LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | 12 luglio Cerruti-Ferro quinte nelle

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LAGENERALE DEIDI12.40: 39° posto per il Sudafricaeliminatorie del duo tecnico: 65.4588 lo score finale 12.35: 22esima posizione per il Portogallo in queste eliminatorie del duo tecnico: le lusitane hanno ottenuto lo score di 76.2328 12.31: 22° posto per la coppia turca in queste eliminatorie del duo tecnico che volgono al termine. Rimangano solo cinque coppie, è il momento del Portogallo 12.26: 38° posto per la Thailandia in queste eliminatorie del duo tecnico che volgono al termine 12.22: In acqua ora la coppia della Thailandia in queste eliminatorie del duo tecnico che stano per terminare 12.19: 35esima posizione per il duo di Cuba con 66.7881. Punteggio chiaramente distante dal vertice 12.13: Arriva un 23° posto per ...

