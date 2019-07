LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | 12 luglio Cerruti-Ferro quinte nelle

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LAGENERALE DEIDIE’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport 12.55: Si concludono queste eliminatorie del duo tecnico. Israele ha ottenuto il 19° punteggio non e farà parte delle migliori 12 squadre. La Russia dunque conclude in vetta con il punteggio di 95.9501, mentre l’Italia è quinta con 88.6622. 12.50: 19° posto per la Germania con il punteggio di 79.8807. Niente finale per loro. E’ il turno di Israele, che completerà le qualificazioni del duo tecnico. 12.46: 21° posto per l’Uzbekistan in queste qualifiche del duo tecnico in Corea del Sud: 77.6988 lo score finale. Rimangano Germania e Israele a completare il programma di queste lunghe eliminatorie 12.40: 39° posto per il Sudafrica ...

