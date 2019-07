LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | 12 luglio Cerruti-Ferro quarte nel

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LAGENERALE DEIDI11.18 Strepitoso esercizio della Cina che balza al comando con 93.4148, l’Italia scivola al quarto posto. 11.13 Il Giappone totalizza 91.9210 e si piazza al secondo posto davanti all’Italia. 11.05: Si riprende con la coppia giapponese in vasca, tra le migliori del panorama internazionale del duo tecnico 10.57: Ci saranno 10 minuti di pausa prima di riprendere le eliminatorie del duo tecnico 10.53: La Spagna si posizione in quarta posizione in queste eliminatorie del duo tecnico con il punteggio di 87.4027, in una classifica guidata sempre dall’Ucraina, davanti all’Italia e al Canada 10.49: Le due ceche Kluskova/Mrazkova sono 17esime nella graduatoria di queste eliminatorie del duo tecnico: ...

