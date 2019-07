LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | 12 luglio Buon inizio di Linda

oasport

04.43: Dopo otto atlete in testa c'è sempreCerruti. 04.38: Seconda posizione per la greca Platonioti con 86.1571. 04.35:Cerruti sempre al comando anche dopo le esibizioni della polacca e della ceca. Attenzione ora alla greca Platanioti. 04.23:CERRUTI AL COMANDO! 87.8093 il punteggio totale per l'azzurra. 04.18: La britannica Shortman si porta al comando con 83.4981, ma ora tocca aCerruti. 04.12: L'argentina Lopez si inserisce alle spalle della tedesca Bojer con 68.0890. Tra pochissimoCerruti. 04.06: La tedesca Bojer chiude il suo esercizio con il punteggio complessivo di 78.4601 04.00: Comincia la gara con l'esercizio della tedesca Bojer. 03.55: Sta per cominciare il ...

