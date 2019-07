LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 5 km maschile | Domenico Acerenza sogna

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e ben ritrovati su OA Sport, per ladella 5km didivalida per l’assegnazione del titolo iridato in questi diciottesimidelle discipline acquatiche in corso di svolgimento a Gwanju (Corea del sud). Il programma delin acque libere si sta per aprire e per la nostra nazionale saranno presenti– ottimo nuotatore in vasca sulla distanza ma debuttante nel, anche se nello scorso Assoluto di Piombino ha dimostrato di poter essere competitivo anche in questa tipologia di gara – e Marcello Guidi, già quinto agli europei britannici del 2018. Il favorito d’obbligo sarà l’ungherese Kristof Rasovszky (campione europeo della distanza la passata stagione) visto che il detentore del titolo mondiale, il francese Marc Antoine Olivier non sarà al via; ...

