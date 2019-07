LIVE Djokovic-Bautista Agut | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-2 4-5 | lo spagnolo serve per

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Facile chiusura a rete di4-5 Non trova di poco il passante di dritto in lungolinea, che però servirà per il pareggio al cambio di campo 40-30 Incontra bene la rispostasbaglia il rovescio in uscita dal servizio 40-15 Splendida risposta di dritto diall’incrocio delle righe sul lungolinea 40-0 Servizio e dritto di30-0 Volée vincente di dritto di15-0 Di pochissimonon trova un miracoloso passante incrociato di dritto cona rete 3-5 Molto aggressivo, ma perde il controllo dell’ultima accelerazione di rovescio 40-15 Sbaglia30-15 In rete il dritto di15-15 Pressione diche costringead arretrare e a mettere il rovescio in rete 15-0 Ancora un errore di dritto di ...

