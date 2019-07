LIVE Djokovic-Bautista Agut | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-2 2-3 | reazione dello spagnolo

LIVE Djokovic-Bautista Agut - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-2 1-2 - reazione dello spagnolo nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Gran spinta di Bautista Agut con il dritto 30-0 Ancora un errore di Djokovic 15-0 Sbaglia con il dritto Djokovic 1-2 BREAK DI BAUTISTA Agut! 15-40 Djokovic ha rotto le corde e sbaglia. Due palle break per lo spagnolo. 0-30 Splendido passante di dritto di Bautista Agut. 1-1 Altra prima vincente dello spagnolo e game vinto. 40-0 Altro errore in risposta del serbo. 30-0 Errore di ...

LIVE Djokovic-Bautista Agut - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-2 - il serbo conquista il primo set : 1-1 Altra prima vincente dello spagnolo e game vinto. 40-0 Altro errore in risposta del serbo. 30-0 Errore di Djokovic. 1-0 Djokovic tiene subito a zero il servizio nel primo game del secondo set. 40-0 Comodo smash di Djokovic. 30-0 Altro servizio vincente del serbo. 15-0 Ace di Djokovic ad aprire il secondo set. 6-2 primo SET PER NOVAK DJOKOVIC! In trentasei minuti il numero uno del mondo ...

LIVE Djokovic-Bautista Agut - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 5-2 - il serbo subito avanti di un break : 5-2 Altro ace di Djokovic che tiene a zero il servizio. 40-0 In rete la risposta di dritto dello spagnolo. 30-0 Ace di Djokovic. 4-2 Altra prima vincente dello spagnolo, che resta attaccato nel primo set a Djokovic. A-40 Lungo il pallonetto del serbo. 40-40 Scambio meraviglioso chiuso da una volée stoppata eccezionale del serbo. 40-30 Ace di Bautista Agut. 30-30 Risposta meravigliosa di ...

LIVE Djokovic-Bautista Agut - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 3-0 - il serbo subito avanti di un break : 3-1 Lo spagnolo conquista il primo game della sua partita. A-40 Prima vincente di Baustista Agut. 40-40 Smash vincente di Djokovic. 40-30 Ottima prima dello spagnolo. 30-30 Djokovic fa male con il back di rovescio e poi punisce con il dritto lungolinea. 30-15 Dritto in rete di Djokovic. 3-0 Djokovic tiene il proprio turno di servizio e conferma il break di vantaggio. A-40 Ace del serbo. 40-40 ...

LIVE Djokovic-Bautista Agut - Wimbledon 2019 in DIRETTA : serbo nettamente favorito contro l'outsider spagnolo : La cronaca di Djokovic-Goffin – La cronaca di Pella-Bautista Agut La cronaca di Querrey-Nadal – La cronaca di Nishikori-Federer Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale del singolare maschile del torneo di Wimbledon 2019 tra Novak Djokovic e Roberto Bautista Agut! Djokovic è il netto favorito di questa sfida: disputerà la sua ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Federer conquista la semifinale vincendo contro Nishikori e venerdì sfiderà Nadal. Djokovic in semifinale : 19.58 NADAL È IN semifinale! venerdì sarà: Roger Federer- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1: ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Federer reagisce contro Nishikori : 17.57: Nadal va subito avanti nello score contro Querrey: 2-1 per lo spagnolo nel 1° set e l'americano in affanno 17.54: Cominciato il match tra Nadal e Querrey: 1-1 il computo del primo set. 17.51: 6-1 per Federer in questo secondo set e Nishikori (con soli 3 punti in risposta) ha subito l'iniziativa dello svizzero. 26-8 il computo in favore dell'elvetico che nel secondo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Nishikori vince il primo set con Federer : 17.41: E con 12 punti consecutivi, Federer vola sul 3-0 nel secondo set contro Nishikori, dopo aver perso il primo parziale 17.40: 40-0 e undici punti di fila di Federer 17.39: 15-0 Spettacolo sul Centrale con due giocate di volo di Federer che ora scalda i motori! 17.38: Fantastico! Dritto lungolinea pazzesco del "Maestro" e 2-0 nel secondo set contro Nishikori. Federer al ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic in semifinale - Bautista Agut è avanti di due set a uno su Pella - in campo Nishikori e Federer : 17.13 Nishikori 4-2 con Federer, il giapponese tiene ancora il servizio. 17.12 Pella tiene il servizio, 5-3, Bautista Agut va a servire per il match. 17.08 Bautista Agut tiene il servizio, 5-2! 17.07 Federer accorcia di nuovo le distanze da Nishikori, 3-2. 17.05 Pella tiene il servizio, 2-4. 17.04 Rovescio di Pella con la palla che rimbalza male ed è imprendibile per Bautista Agut, annullata ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic in semifinale - Bautista Agut è avanti di due set a uno su Pella : 16.34 Due errori di Bautista Agut consegnano il terzo set a Pella per 6-3! 16.33 Serve and volley, il primo di Pella in tutto il match, e palla break annullata. 16.32 Palla del controbreak per Bautista Agut! 16.29 Alla fine Bautista Agut tiene il servizio, 5-3 Pella che va a servire per accorciare le distanze. 16.27 Costretto a sbagliare di rovescio Pella. 16.26 Altro set point per il ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic è avanti di due set a zero su Goffin così come Bautista Agut su Pella : 15.58 Goffin tiene il servizio, 4-2 Djokovic. 15.54 Bautista Agut ha vinto 6-4 il secondo set con Pella, attenzione però perché l'argentino è uno che non molla mai. 15.53 Djokovic tiene alla fine il servizio e caccia un urlo come se fosse sotto due set a zero e 5-0, invece è due set sopra e 4-1. 15.51 Altra palla break annullata da Djokovic. 15.49 Prima vincente di Nole. 15.49 Doppio ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic è avanti di due set a zero su Goffin - Bautista Agut di uno su Pella : 15.28 Smash vincente di Djokovic che alla terza occasione rifila un 6-0 a Goffin nel secondo set. 15.27 Bautista Agut salva una palla break e tiene il servizio, 3-1 per lui. 15.24 Goffin ha avuto due set point contro e li ha annullati. 15.20 Pella tiene finalmente un servizio, 2-1 Bautista Agut. 15.19 Otto game di fila per Djokovic, 5-0. 15.17 2-0 Bautista Agut che tiene il servizio a ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Djokovic vince il primo set su Goffin - equilibrio in Pella-Bautista Agut : 14:57 Tiene invece con difficoltà Pella: 5-4 14:57 Goffin regala letteralmente il set a Djokovic sbagliando tantissimo: 6-4 per il serbo 14:56 Due set point a favore di Djokovic 14:54 Pella annulla anche una terza palla break con un dritto sulla riga dopo aver servito esterno 14:52 Perde il controllo del dritto Bautista Agut 14:52 5-4 Djokovic, mentre Bautista Agut si procura un'altra ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Battaglia ed equilibrio in Djokovic-Goffin e Pella-Bautista Agut : 14:52 Perde il controllo del dritto Bautista Agut 14:52 5-4 Djokovic, mentre Bautista Agut si procura un'altra palla per andare a servire per il primo parziale 14:51 Pella trova una demivolée complicata con il dritto per sventare il pericolo 14:50 Bautista Agut dopo un lungo scambio si guadagna l'opportunità di tornare avanti e servire per il set 14:48 Gestisce perfettamente lo ...