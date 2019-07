LIVE Djokovic-Bautista Agut | Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-2 1-2 | reazione dello spagnolo

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Gran spinta dicon il dritto 30-0 Ancora un errore di15-0 Sbaglia con il dritto1-2 BREAK DI! 15-40ha rotto le corde e sbaglia. Due palle break per lo. 0-30 Splendido passante di dritto di. 1-1 Altra prima vincentee game vinto. 40-0 Altro errore in risposta del serbo. 30-0 Errore di. 1-0tiene subito a zero il servizio nel primo game del secondo set. 40-0 Comodo smash di. 30-0 Altro servizio vincente del serbo. 15-0 Ace diad aprire il secondo set. 6-2 PRIMO SET PER NOVAK! In trentasei minuti il numero uno del mondo conquista la prima frazione. 30-40 Set point per! In rete il passante. 30-30 Fantastico passante di rovescio in corsa per. 30-15 Prima di ...

