L' Italia in crisi? Perché non sa chi era Mr Giannini

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Davide Giacalone Amedeo Petercome il padrino di Marlon Brando Adesso vi mostro due foto di due personaggi. Qualcuno riconosce questo signore? No? Non preoccupatevi, non lo conosce nessuno. Quello successivo lo riconoscete di certo, è il famoso don Vito Corleone, frutto della fantasia di Mario Puzo e poi naturalmente del film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Lo conoscono in tutto il mondo, se dici mafia-Vito Corleone tutti sanno di che si tratta. Il primo, che nessuno conosce, si chiama invece Amadeo Petere non è un personaggio della fantasia, è un signore veramente esistito, è unno che come don Vito Corleone emigrò negli Stati Uniti. Solo che, piccolo dettaglio, don Vito Corleone è un delinquente assassino, ladro e spacciatore mentre Amadeo Peterera una persona perbene, andato negli Stati Uniti con la famiglia in cerca di fortuna ...

GruppoFICamera : In corso la conferenza stampa di @forza_italia sulle crisi industriali: illustriamo le nostre proposte in merito al… - Linkiesta : Sarraj minaccia di far arrivare migliaia di profughi in Italia, ed è una minaccia reale e fondata. Tutta colpa dell… - MSF_ITALIA : Ad #Haiti, lontano dalle telecamere, una forte ondata di violenza dovuta a fattori politici e socioeconomici sta ca… -