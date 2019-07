huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) Laincanta per i paesaggi (e i passaggi) sul mare, la mozzarella di Agerola e la treccia di, la pasta di Gragnano “alla Nerano” (la gente arriva da Capri per mangiarla), l’olio extravergine e tanto pesce.Ma anche per quei solari e succosiche da oggi a domenica (14 luglio) sono i protagonisti della 45°del limone a, a 5 chilometri da Sorrento, occasione colta e ghiotta per scoprire una spicchio di terra poco nota al grande turismo e semplicemente magnifica per essere rimasta autentica senza cedere alla tentazione di aprire boutique per lo shopping griffato, locali da vip, chiamare nei ristoranti chef stranieri. Tutto è al cento per cento massese.Passeggiando per questo tratto diche fa ancora parte della provincia di Napoli (dopo Punta Campadiventa provincia di Salerno e si entra ...

HuffPostItalia : Limoni in festa nella costiera sorrentina meno caotica: Massa Lubrense invita a un weekend fra sole, sale e limonce… - AstiGioachino : RT @HuffPostItalia: Limoni in festa nella costiera sorrentina meno caotica: Massa Lubrense invita a un weekend fra sole, sale e limoncello… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Limoni in festa nella costiera sorrentina meno caotica: Massa Lubrense invita a un weekend fra sole, sale e limoncello… -