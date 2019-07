Lega | Zingaretti | ‘tradivano Italia e la Nato | Conte che dice?’

Lega : Zingaretti - ‘Conte riferisca su tradimento Ue e alleanza atlantica’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io non so se esistono fondi neri della Russia per la Lega. Su questo indagheranno le Procure. Ma nell’audio c’è qualcosa di gravissimo. Il racconto delle intenzioni della Lega e dei suoi alleati europei di superare le relazioni con Bruxelles e Usa per scegliere Mosca come punto di riferimento. è il tradimento di un alleanza che ha caratterizzato la politica estera italiana dal ...

Lega : Zingaretti - 'rubli da Russia per campagna antieuro? Salvini chiarisca' : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – "Rubli dalla Russia alla Lega per una campagna elettorale contro l'euro? Va tutto chiarito immediatamente". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alla vicenda rivelata dal sito on line britannico BuzzFeed News.

Zingaretti : "La Lega è un pericolo per la democrazia" : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, è stato oggi protagonista a Repubblica delle Idee. Il governatore della regione Lazio ha confermato di essere soddisfatto del risultato delle elezioni europee, con il PD che ha superato in consensi quantomeno il Movimento 5 Stelle, ma il distacco dalla Lega è attualmente importante. "C'è un popolo che è tornato a combattere, finalmente unito per vincere e fermare il populismo", ha ...

Zingaretti : “la Lega ha tradito i ceti deboli” : Il tradimento dei ceti più deboli. Un processo che ha creato solo diseguaglianze. Nicola Zingaretti indica la strada per battere la Lega. Tornare a rappresentare quelle istanze di eguaglianza sociale. Solo così il Partito Democratico, facendosi portavoce dei più deboli, può riguadagnare la fiducia nel Paese: “La Lega va sconfitta tornando a rappresentare quelle istanze di eguaglianza sociale che la Lega ha tradito“. Queste le ...

Capalbio - la Lega fa il pieno alle europee ma il neo sindaco è un civico ex Pd : "Ci siamo sbarazzati di Salvini e Zingaretti" : La Lega primo partito, ma alle amministrative trionfa il candidato di una lista civica bipartisan: "I cittadini hanno capito che siamo professionisti"

Zingaretti : “Pd non aumenta voti? Bipolarismo Lega-M5s finito. Primo passo per alternativa”. E provoca i 5 Stelle : “Come si può parlare di crescita dato che il Pd non aumenta in termini di voti rispetto alle ultime Politiche? C’è una svolta politica, il Bipolarismo M5s-Lega di undici mesi fa è finito. C’è un nuovo Bipolarismo, tra la destra di Matteo Salvini e il nuovo fronte che il Pd dovrà costruire”. Così Nicola Zingaretti, segretario dem, nel corso di una conferenza al Nazareno, sede nazionale del partito a Roma, replicando sul ...

Zingaretti : Lega-5S uccidono futuro : 16.30 "+78% di ore di cassa integrazione straordinaria ad aprile 2019 rispetto a un anno fa. Un dramma per le famiglie e le imprese. Ringraziamo Salvini e Di Maio: le loro furbizie stanno uccidendo il futuro degli italiani. Mandiamoli a casa". Lo scrive il segretario nazionale del PD Zingaretti su Twitter.

Matteo Salvini e Pd - il retroscena di Renato Farina : perché Zingaretti preferisce la Lega a Di Maio e M5s : Oggi si fa o non si fa il Consiglio dei ministri? Non si sa. Conte fa il misterioso. Uh che dilemma, che paurosa suspense per gli italiani trepidanti. Da non dormirci, vero? In realtà non importa a nessuno. Neanche il leghista più entusiasta o il grillino più sfegatato si aspetta che il governo del

Elezioni europee - sei consiglieri regionali Pd contro l’assessore di Emiliano che vota Lega : “Si dimetta - delusi da Zingaretti” : Nessun passo indietro, nessun mea culpa. Leonardo Di Gioia, assessore regionale all’Agricoltura della squadra di Michele Emiliano, prosegue la sua campagna elettorale in favore del candidato leghista alle europee, Massimo Casanova. E lo fa nel silenzio dello stesso governatore che – almeno pubblicamente – tira dritto. Di Gioia quindi resta dove sta, mentre le polemiche sono montate soprattutto all’indomani della visita del segretario ...

Pagine Facebook chiuse - Nicola Zingaretti : “Lega e M5S barano - si confrontano su fake news” : In un'intervista su 'la Repubblica' il segretario Pd Nicola Zingaretti commenta la vicenda delle 23 Pagine Facebook chiuse: "È la riprova che su questo si gioca la democrazia. Il confronto politico della Lega e dei 5 stelle non è sulle idee ma sul falso, sulle fake news, in modo da alterare la discussione democratica. Loro barano".Continua a leggere

Zingaretti : "PD l'unica alternativa alla Lega" : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti torna ad attaccare il ministro dell’Interno e la Lega con un post su Facebook: "Salvini vuole trasformare le Europee in un referendum su di lui. Lo accontenteremo chiamando a raccolta i milioni di italiani che credono in un altro destino per l'Italia fondato sul lavoro, lo sviluppo sostenibile, la scuola e non l'odio. E che vogliono difendere l'Europa e la nostra democrazia". ...