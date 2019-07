Lega | Renzi | ‘da Casellati atteggiamento inaccettabile’

Lega : Renzi - ‘da Salvini e suoi collaboratori alto tradimento’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia perso quei soldi, 65 milioni di dollari, ma il punto è che membri della deLegazione del vicepremier Salvini quei soldi ai russi li hanno chiesti. Se li hanno presi è corruzione internazionale e se li hanno chiesti questo è alto tradimento e su questo alto tradimento a Salvini e ai suoi collaboratori bisogna chiedere spiegazioni”. Lo dice ...

Migranti : Renzi - ‘Salvini non sa cos’è Legalità’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perchè Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news. L'articolo Migranti: Renzi, ‘Salvini non sa cos’è legalità’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Gianluca Savoini indagato a Milano per i fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho

Lega : Renzi - ‘fare paragoni con Pci e Russia è ridicolo’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “A me fa ridere parlare di vicende di 50 anni fa. Ed è ridicolo che davanti a una legittima richiesta di chiarezza” sulla vicenda dei fondi russi alla Lega “si risponda pretendendo di far riferimento a vicende di 50 anni fa”. Lo dice Matteo Renzi a Zapping a proposito dei paragoni sui social tra la questione Lega-Russia e i finanziamento sovietici al Pci. L'articolo Lega: Renzi, ...

Rifiuti : Legambiente - 'basta scuse - Palermo deve fare differenziata' (2) : (AdnKronos) - Inammissibile, secondo l'associazione ambientalista, "che la Rap proponga di fronteggiare l’emergenza assumendo altro personale: sono un vero e proprio esercito, sovradimensionato da decenni di assunzioni clientelari. L’organico della Rap, per avere un ordine di grandezza, in rapporto

Rifiuti : Legambiente - 'basta scuse - Palermo deve fare differenziata' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "Basta scuse. Non ci sono alibi che tengano per giustificare il fatto che nel 2019 una città come Palermo debba ancora aspettare per avere una gestione dei Rifiuti decente. Occorre fare partire subito un piano operativo che organizzi nel volgere di pochi mesi la differ

**Lega : Renzi - ‘finanziamenti da petrolio russo? Salvini chiarisca subito’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “O questa è una Fake News o questo è uno scoop clamoroso. Usare il petrolio russo per finanziare la Lega? Sarebbe pazzesco. L’unico che può chiarire è Salvini: deve chiarire lui, subito”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter rilanciando un post di BuzzFeed News nel quale si parla di una registrazione tra agenti russi e un collaboratore del ministro Matteo Salvini nella quale si negozierebbe ...

Lega : Renzi - ’13 anni fa Italia campione mondo - ma per Salvini tricolore ‘oppressione” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Il 9 luglio di 13 anni fa l’Italia vinceva la Coppa del mondo. Salvini tifava per la Francia: per lui il tricolore era ‘simbolo di oppressione'”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter postando il testo di un’intervista di Matteo Salvini al Corriere della Sera in cui il leader leghista diceva: “per me il tricolore associato a qualunque cosa, dal calcio al nuoto, da Napolitano ...

Marattin (Pd) : “Occupazione record dal 1977? Non è merito del governo M5s-Lega - Renzi fece meglio” : Nei giorni scorsi l’Istat ha diffuso i dati secondo cui il tasso di occupazione, al 59%, è il più alto dal 1977 (e la disoccupazione sotto la soglia del 10%). Il deputato del Pd, Luigi Marattin, ha spiegato in un video come tale record non sia merito del governo M5s-Lega ma, in buona parte, degli esecutivi precedenti: “Non è come correre i 100 metri, in cui ogni volta parti da zero”. ...

Lotti intercettato : ‘Ho incontrato Giorgetti e Verdini jr. Lega al 35 o governo avanti. Renzi ha perso il filo dopo referendum’ : Matteo Renzi che dal “4 dicembre non ha ritrovato il filo”, gli incontri con Giancarlo Giorgetti e Francesca Verdini e quindi la previsione sul futuro del governo Lega-M5s. Nelle intercettazioni captate dal trojan installato sul telefono del pm Luca Palamara durante un incontro con Luca Lotti, l’ex sottosegretario dem immagina le strategie politiche future, racconta dei faccia a faccia con il leghista che ha preso il suo posto ...