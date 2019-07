Lega-M5s | Pietro Senaldi | L' esecutivo ha fatto quel che poteva | poco | perché le due

Così il patto Lega M5s ha cambiato la legge che proibiva ai partiti di ricevere donazioni straniere : A due giorni dalla pubblicazione da parte di BuzzFeed dell'audio con il presunto tentativo di Gianluca Savoini, un collaboratore del vicepremier Matteo Salvini, di ottenere dalla Russia fondi ilLegali per la campagna anti europeista della Lega, è emersa una interessante novità: negli scorsi mesi, la

M5s - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

Lega : Marcucci - ‘Salvini pessimo avvocato - M5S per commissione annacquata’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Salvini sarà anche un ottimo agitatore delle folle, come avvocato difensore è un disastro. Ignorare il ruolo, le presenze ed i rapporti del suo ex portavoce Savoini diminuisce la sua credibilità. Ci dica piuttosto se la norma del decreto Crescita sulle donazioni dall’estero ha favorito qualche fondazione di sua conoscenza?”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea ...

Sicurezza : Salvini a M5S - ‘Lega non molla - ora ok a tutto pacchetto emendamenti’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Le pressioni della Lega e le mie sono servite, Fico ha riammesso alcuni emendamenti che vanno ad aiutare la Polizia, emendamenti ‘segati’ dai Presidenti delle commissioni del M5S. Evidentemente hanno differenze di vedute, ma non mi interessa. La metà degli emendamenti è stata riamessa, ora manca l’altra metà dell’opera: i vigili del fuoco non possono vivere di pacche sulle ...

Luigi Di Maio - badilata a Salvini : "I rubli? M5s rigido come con Siri e Rixi. E sui 49 milioni della Lega..." : "Noi ci aspettiamo massima trasparenza, non siamo mai finiti in storie del genere, perché abbiamo reso sempre tutto tracciabile e aperto". Lo sottolinea il vice premier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio del forum pubblicato oggi dal Fatto quotidiano che da grande risalto alla vicenda dei rapp

Dl Sicurezza bis - accordo Lega-M5S sull’aumento delle ore di straordinario dei Vigili del fuoco : Il presidende Fico ha risposto ai ricorsi sugli emendamenti al dl Sicurezza bis: riammessi quelli che riguardano la Polizia di stato e Viminale. Confermata invece inammissibilità norme su Vigili del fuoco e polizia locale. Salvini insiste: "O c'è il pacchetto completo oppure e' un grosso problema per il governo".Continua a leggere

Lega e M5s cambiano la Costituzione. Che fine hanno fatto Zagrebelsky & co? : Nel silenzio generale della maggior parte dei costituzionalisti italiani, abituati a strillare contro la deriva autoritaria ogni qualvolta la cultura riformista del nostro paese ha tentato di modificare quelle parti della Costituzione repubblicana non più adeguate alle radicali trasformazioni social

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella politica italiana". M5s : sì a commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a commissione d'inchiesta sui fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par

GABBIE SALARIALI/ Il nuovo equivoco tra Lega e M5s su retribuzioni e contratti : Dal tavolo sulle autonomie regionali emerge l'ennesima polemica tra M5s e Lega. Vengono tirate in ballo a sproposito le GABBIE SALARIALI

Regionalizzazione - riduzione stipendi insegnanti del sud blocca intesa M5S e Lega : L’aspetto che scotta, ovvero quelle delle gabbie salariali, contenute nella Regionalizzazione proposta dalla Lega, mette a rischio l’intesa del governo giallo verde, ma non solo: a rischio sembra essere l’intera tenuta di questo governo. In serata giunge la smentita del senatore Pittoni, a proposito di gabbie salariali e della conseguente riduzione degli stipendi. Lo stesso Pittoni chiarisce in parte i dubbi espressi ieri da Luigi Di Maio. Di ...

Dare agli stati stranieri gli strumenti per pagare la politica. C’è un patto Lega-M5s : La notizia che con ogni probabilità occuperà buona parte delle prime pagine dei giornali di oggi è quella comunicata ieri mattina dalla procura di Milano, che ha fatto sapere di aver aperto un fascicolo per verificare se l’audio che riporta il tentativo del leghista Gianluca Savoini di ottenere dall