Lega e M5s cambiano la Costituzione Che fine hanno fatto Zagrebelsky & co?

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella politica italiana". M5s : sì a commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

Luigi Di Maio - mossa kamikaze : via libera M5s a commissione d'inchiesta sui fondi russi alla Lega : Una commissione d'inchiesta contro Lega e Matteo Salvini sui (presunti) fondi russi. L'inchiesta prima giornalista e ora giudiziaria su Gianluca Savoini scatena il Pd e provoca la mossa kamikaze del M5s, che appoggia la richiesta dem a patto che la commissione "riguardi i finanziamenti a tutti i par

Fattori - M5S : "Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme - in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile" : Fattori (M5S): “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile. Oggi parlare di un M5S non ha più senso, ce ne sono tanti, io faccio parte di quello antico. Quella guidata da Luigi Di Maio è ormai una sottocategoria del Movimento che non rappresenta tutti. Critiche di Di Battista? Credo sia ...

GABBIE SALARIALI/ Il nuovo equivoco tra Lega e M5s su retribuzioni e contratti : Dal tavolo sulle autonomie regionali emerge l'ennesima polemica tra M5s e Lega. Vengono tirate in ballo a sproposito le GABBIE SALARIALI

Regionalizzazione - riduzione stipendi insegnanti del sud blocca intesa M5S e Lega : L’aspetto che scotta, ovvero quelle delle gabbie salariali, contenute nella Regionalizzazione proposta dalla Lega, mette a rischio l’intesa del governo giallo verde, ma non solo: a rischio sembra essere l’intera tenuta di questo governo. In serata giunge la smentita del senatore Pittoni, a proposito di gabbie salariali e della conseguente riduzione degli stipendi. Lo stesso Pittoni chiarisce in parte i dubbi espressi ieri da Luigi Di Maio. Di ...

Dare agli stati stranieri gli strumenti per pagare la politica. C’è un patto Lega-M5s : La notizia che con ogni probabilità occuperà buona parte delle prime pagine dei giornali di oggi è quella comunicata ieri mattina dalla procura di Milano, che ha fatto sapere di aver aperto un fascicolo per verificare se l’audio che riporta il tentativo del leghista Gianluca Savoini di ottenere dall

Regionalizzazione - riduzione stipendi insegnanti del sud bloccano intesa M5S e Lega : L’aspetto che scotta, ovvero quelle delle gabbie salariali, contenute nella Regionalizzazione proposta dalla Lega, mette a rischio l’intesa del governo giallo verde, ma non solo: a rischio sembra essere l’intera tenuta di questo governo. In serata giunge la smentita del senatore Pittoni, a proposito di gabbie salariali e della conseguente riduzione degli stipendi. Lo stesso Pittoni chiarisce in parte i dubbi espressi ieri da Luigi Di Maio. Di ...

Fondi russi - M5s non affonda il colpo sulla Lega ma marca la distanza : Sul tavolo di Palazzo Chigi c’è il dossier Autonomia. Il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno un diverbio. Il vicepremier leghista si infuria con quello grillino. Il decreto Sicurezza bis si impantana in commissione alla Camera. E in questo clima arriva la notizia che la procura di Milano sta indagando, già da diversi mesi, su presunti Fondi russi destinati alla Lega.La tensione nel governo è al massimo e ...

La Procura di Milano indaga sui fondi alla Lega. M5s chiede una commissione d'inchiesta : Articolo aggiornato alle ore 19,30 dell'11 luglio 2019. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi. È quanto apprende l'Agi da fonti investigative. L'inchiesta, affidata al Procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento 'reati economici transnazionali', è stata avviata dopo la pubblicazione della ricostruzione ...

Lega e fondi russi - indagato Savoini M5S : sì alla commissione d’inchiesta : Inchiesta affidata al procuratore aggiunto De Pasquale e ai pm Spadaro e Ruta del dipartimento «reati economici transnazionali». «Stiamo facendo accertamenti per capire se ci siano reati o meno», ha confermato il procuratore Greco

Lega : Parrini (Pd) - ‘bene M5S - controlliamo fondi a Casaleggio Associati’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ottima la proposta del M5S. controlliamo il finanziamento ai partiti. E anche alla Casaleggio Associati”. Lo scrive su twitter Dario Parrini del Pd. L'articolo Lega: Parrini (Pd), ‘bene M5S, controlliamo fondi a Casaleggio Associati’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

"Fondi russi alla Lega" - indagato Gianluca Savoini | M5S : "Sì a commissione d'inchiesta su finanziamenti partiti" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

“Soldi di Mosca alla Lega” - M5s al Pd : “Sì alla commissione d’inchiesta su finanziamenti. Ma per tutti i partiti” : “Votiamo sì a una commissione d’inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti, associazioni e fondazioni collegate. Dal Pd aspettiamo ancora i nomi dei componenti della commissione d’inchiesta sulle banche”. Lo dichiarano fonti M5s, a proposto della richiesta del Pd di istituire una commissione d’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. L'articolo “Soldi di Mosca alla Lega”, M5s al Pd: “Sì alla commissione ...

Lega : M5S - ‘ok commissione inchiesta ma su finanziamenti a tutti partiti’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Votiamo sì a una commissione d’inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti, associazioni e fondazioni colLegate. Dal Pd aspettiamo ancora i nomi dei componenti della commissione d’inchiesta sulle banche”. Lo fanno sapere fonti M5S. L'articolo Lega: M5S, ‘ok commissione inchiesta ma su finanziamenti a tutti partiti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.