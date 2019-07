Le notizie del giorno ore 19 | 30

agi

(Di venerdì 12 luglio 2019) LA TORINO M5S PERDE IL SALONE DELL'AUTO: SALVINI "NON SI GOVERNA SOLO CON I NO", E DI MAIO BLINDA APPENDINO Il 'fuoco amico' dei 5 stelle spiazza la sindaca, che s'infuria e minaccia le dimissioni. Di Maio corre a Torino: con Chiara qualunque cosa decida. Il movimento in subbuglio, e c'è chi dice: basta, torniamo al vaffa. Il leader della Lega: altro danno dei 5 stelle alla città. TRIA "SFUMATI I DUBBI SULL'ITALIA", VISCO AVVERTE "POLITICA DI BILANCIO SIA PRUDENTE" Il ministro conferma la previsione del +0,2% sul Pil del 2019 anche se con rischi al ribasso, ma per Bankitalia sara' +0,1%. "Positivo l'interesse dei mercati per il Btp 50 anni". Conte: lo spread può scendere ancora. Il governatore: servono piano investimenti e strategia credibile di riduzione del debito. SALVINI SUI FONDI RUSSI, "SAVOINI NON L'AVEVO ...

ivanscalfarotto : Follia. Quei “pettegolezzi” si chiamano in realtà “notizie”. Sulle “notizie” si fa “politica”. La quale si fa emi… - Agenzia_Ansa : Caso #Ragusa, la Cassazione conferma la condanna a 20 anni di reclusione per il marito Antonio Logli, accusato dell… - Agenzia_Ansa : #Google dedica doodle a #Favaloro, padre del bypass aortico Chirurgo argentino ma di origini italiane, nato 96 anni… -