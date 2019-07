Le notizie del giorno 15 30

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione è in studio Roberta Frascarelli le tombe teutoniche aperte Ieri mattina sono risultate vuote riferirlo al Pietro Orlandi fratello di Emanuela scomparsa 30 anni fa davanti al campo santo Teutonico a Roma credo che si dovrà andare avanti e spero in una collaborazione onesta Finché non troverai Manuela È mio dovere cercare la verità afferma Pietro Orlandi la ristrutturazione del vano ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 13:30
CAOS PROCURE, IL CSM SOSPENDE PALAMARA La sezione disciplinare dell'organo di autogoverno ha sospeso il pm di Roma dalle funzioni e dallo stipendio dopo lo scandalo delle nomine. Accolta la richiesta cautelare del Pg della Cassazione, Fuzio. L'ALLARME DI VISCO, IN ITALIA L'ECONOMIA RISTAGNA Il governatore di Bakitalia all'assemblea dell'Abi: risente della perdita di vigore del ciclo industriale. Atteso un rallentamento della domanda nei ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 14:10
troppo tra cinque stelle e lega Alzavola Palazzo Chigi sull'autonomia inutile sederti a un cavolo che non funziona con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambia idea e fanno lo posso sottolineano punti leghiste al vertice autonomia la lega ha proposto di inserire le gabbie salariali over Alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 13:10
una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 23:50 di ieri tra le province di potenza e Salerno secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 21 km di profondità ed epicentro a 3 chilometri da Satriano di Lucania potenza e 9 km da Caggiano non si segnalano danni a persone o cose è ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 12:10
questa volta l'attenzione sulla questione dei presunti fondi russi alla lega e mentre la procura di Milano apre un inchiesta nella quale risulta indagato anche il leghista Gianluca alzavo il confronto è atteso anche a livello politico si schiera con il leader del Carroccio Matteo Salvini il premier Giuseppe Conte nella vicenda dei fondi russi sulla quale la ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 11:10
questa volta l'attenzione sulla questione dei presunti fondi russi alla lega e mettere la procura di Milano apre un inchiesta nella quale risulta indagato anche il leghista Gianluca alzavo il confronto è inteso anche a livello politico si schiera con il leader del Carroccio Matteo Salvini premier Giuseppe Conte nella vicenda dei fondi russi sulla quale la ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 10:10
Gianluca presidente dell' Associazione Lombardia Russia indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi alla Lega La conferma arriva da fonti investigative cronaca un bambino morto uno Versa in gravissime condizioni all'ospedale di Catania dove è stato trasportato in elicottero è il ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 09:10
vedremo così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se si può andare davanti al governo con il Movimento 5 stelle a tenere banco nel dibattito politico italiano e rischiare di creare nuove tensioni tra i giallo-verdi sono i presunti fondi russi alla Lega su cui la procura di Milano ha aperto un'inchiesta il PD ha chiesto ...

Pensioni ultime notizie : fondo integrativo pubblico dell’Inps - come funziona : Pensioni ultime notizie: fondo integrativo pubblico dell’Inps, come funziona Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del presidente Inps Pasquale Tridico, proferite in occasione della relazione alla Camera sul Rapporto Annuale dell’Inps. Diversi i temi trattati, tra cui i temi Quota 100 e reddito di cittadinanza, senza dimenticare la possibilità di introdurre, come c’è già in altri Paesi europei, un fondo di previdenza ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 08:10
prosegui la guerra distanza tra la rete è Salvini la comandante della Sea Watch 3 presente oggi alla Procura di Roma una querela contro il Ministro dell'Interno per diffamazione e istigazione a delinquere chiedendo il sequestro delle pagine Facebook e Twitter del vicepremier ridicolo quindi posso usare solo Istagram ironizza Salvini sul DL sicurezza scontro ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco le parole del premier Conte e di Matteo Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso sull’importante capitolo dell’autonomia differenziata, questione che sta catalizzando l’attenzione del personale scolastico. ‘Ho aggiornato Fontana sul lavoro che stiamo facendo’ – ha dichiarato il premier dopo la visita alla mostra ‘Genio e impresa’ a Palazzo Lombardia. ‘Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, ci sono ...

Ultime notizie Roma del 12-07-2019 ore 07:10
prosegui la guerra distanza tra la racchetta È Salvini la comandante della Sea Watch 3 presenterà oggi alla Procura di Roma una querela contro il Ministro dell'Interno per diffamazione e istigazione a delinquere chiedendo il sequestro delle pagine Facebook e Twitter del vicepremier ridicolo quindi posso usare solo i spiegarmi idrolizza Salvini sulle ali sicurezza ...

Le notizie del giorno – Incidente hot per Rapinoe - le bordate di Commisso e le squadre più costose al mondo : Incidente ‘HOT’ PER Rapinoe – Incidente hot in tv per Megan Rapinoe, l’attaccante degli USA protagonista al Mondiale femminile è rimasta con un seno scoperto durante la consegna dei premi Espys per le eccellenze sportive. Al momento di alzarsi dalla poltrona alla calciatrice si è aperta la giacca dello smoking sotto cui non portava nulla, per un momento le telecamere hanno ripresa il seno sinistro di Megan, la regia della ...