La vignetta del giorno | quando il proiettile è una minaccia | per la sinistra è una

La vignetta del giorno : il marinaio Gad Lerner che non sa dove andare : Fonte foto: ilgiornaleLa vignetta del giorno : il marinaio Gad Lerner che non sa dove andare 1Sezione: Cronache Cristiano Soro

Luca Salerno - il conduttore del Tg2 pubblica e poi cancella vignetta “omofoba” : scoppia la polemica. Sangiuliano : “Non condivido” : L’evoluzione della sinistra? Dal contadino degli anni cinquanta, passando per l’operaio degli anni settanta, dall’intellettuale (con l’Unità sottobraccio) degli anni Novanta, fino alla drag queen del 2019. Questa la vignetta “satirica” del disegnatore Mario Improta retwittata da uno dei conduttori del Tg2, Luca Salerno , che ha creato un gran polverone sui social. Molti utenti contestano il tweet parlando di vignetta “omofoba” , rispondono con ...

Jim Carrey e la vignetta contro il Governatore dell’Alabama anti-aborto : Il successo social della prima vignetta con Mussolini e la sua amante disegnati a testa in giù come furono appesi dopo la loro morte in Piazzale Loreto e la lite a distanza con la nipote del Duce, gli hanno un po’ preso la mano. Jim Carrey torna su Twitter con una nuova velenosissima e provocatoria vignetta contro il Governatore dell’Alabama, Kay Ivey, colpevole di aver firmato, com’è noto, quella che è considerata la legge più restrittiva degli ...