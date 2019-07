La verità sul vestito nuziale di Lady D

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono in crisi : la verità : Ursula e Sossio di Uomini e Donne Over sono più felici che mai: l’ultima news In quest’ultimo periodo Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno fatto molto preoccupare i loro fan. Difatti la lettera della ex dama del Trono Over che ha inviato al settimanale Di Più in cui si è lamentata un po’ del fatto che il suo compagno si sarebbe allontanato ha creato dell’allarmismo. Uno sfogo che ha fatto immediatamente pensare a una loro ...

La verità sulla Crisi tra Sossio e Ursula! : Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, sembra stia attraversando un periodo difficile. Ora arrivano le parole di lei a fare chiarezza sulla situazione… Sossio e Ursula sono tra le coppie più celebri del Trono Over. I due hanno preso parte anche a Temptation Island, uscendo separati, per poi riconciliarsi. E le cose sono andate così bene che adesso Ursula aspetta una bimba, la piccola ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Liam si avvicina alla verità sulla figlia Beth : Le puntate estive di Beautiful sanciranno la scoperta del segreto relativo a Beth Spencer. L'annuncio è stato dato qualche settimana fa dal Produttore Esecutivo Bradley Bell, il quale ha anche precisato che, prima di allora, ci saranno alcuni drammi. Uno di essi, in effetti, si è già verificato con la morte di Emma Barber, caduta con la sua auto giù da un dirupo. Ma, anche se lei non ha fatto in tempo a raccontare alla Logan che Beth non è ...

Marco Carta - la verità sul suo rapporto col fidanzato : Negli ultimi giorni Marco Carta è tornato a parlare dell’accusa di furto e del processo che lo attende a settembre. Poco tempo fa, il cantante ed ex vincitore di Amici è stato arrestato e accusato di aver rubato alcune magliette dalla Rinascente di Milano per un valore di 1200 euro. Lui ha sempre detto di essere innocente e che la responsabile del furto sarebbe stata la donna che era con lui. Ora, in un’intervista rilasciata per il Corriere a ...

La verità sulla guerra “sovranista” contro Papa Francesco : (foto: Franco Origlia/Getty Images) Nei bar di Roma si è soliti ascoltare a corollario delle situazioni più disparate un motto: morto un Papa se ne fa sempre un altro. E oggi questo innocente motto – che può scandire la fine di una storia d’amore o di un governo, lasciando aperta la porta alla speranza di qualcosa di migliore – sembra essere il cruccio peggiore dell’internazionale sovranista, ormai da tempo in guerra aperta con Papa ...

Vieni da Me - la confessione di Caterina Balivo : "Anno sulle montagne russe" - la verità sulla parabola in Rai : A margine della presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo autunno, Caterina Balivo rilascia qualche dichiarazione a TvBlog. Fresca di riconferma alla conduzione di Vieni da Me, il programma del primo pomeriggio su Rai 1, non nasconde la sua soddisfazione: "Sono molto contenta. È una sfida vin

Soleil Sorgé e Jeremías Rodríguez - ecco la verità sull’addio. È lei la responsabile della fine : Jeremías Rodríguez e Soleil Sorgé: storia finita. Dopo le voci di crisi degli ultimi giorni, è il settimanale Chi a confermare la rottura tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. Una storia, la loro, che ha lasciato scettici molti specie chi non ha ancora perdonato a Soleil il comportamento avuto con Luca Onestini. Un comportamento che però il karma sembra adesso puniti. A quanto pare la separazione tra Jeramías Rodríguez e Solei sarebbe ...

Chloe Wiegand scivola dalle braccia del nonno da una nave da crociera? Le nuove verità sulla morte della piccola di 18 mesi : Era in vacanza con tutta la famiglia, la piccola di soli 18 mesi caduta da una nave di crociera, la “Freedom of the Seas” della Royal Caribbean, ferma dentro al porto. Inizialmente si pensava che il nonno materno, Salvatore Anello, la tenesse a penzoloni fuori dalla finestra in una zona dedicata ai bambini, mentre la nave era ferma nel porto. Ma da nuovi accertamenti e dalle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato della famiglia, in ...

"Sul sessismo della Lega - Spadafora dice la verità". Parla Maria Elena Boschi : Non c'è solo il sottosegretario grillino alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora ad accusare il vicepremier leghista Matteo Salvini di “sessismo”. La Repubblica oggi in edicola insiste e passa a intervistare Maria Elena Boschi, deputata Pd, ex responsabile del dipartimento Pari Opportunità nel governo Gentiloni e già ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti con il Parlamento nel governo Renzi, che si chiede: “Quando il leghista ...

Katherine Heigl indecisa sul ritorno di Izzie di Grey’s Anatomy - ma la verità è che nessuno glielo ha chiesto : Se in passato era parsa propensa all'idea di un ritorno di Izzie in Grey's Anatomy, ora Katherine Heigl fa un passo indietro. L'attrice, impegnata nella nona stagione di Suits nei panni di Samantha Wheeler, continua ad essere ricordata perlopiù per il personaggio interpretato dalla prima alla sesta stagione del medical drama, prima del burrascoso divorzio dalla ShondaLand con abbandono del set. Anche se non molto tempo fa Camilla Luddington - ...

Bimba morta - patto tra i genitori per nascondere la verità sul delitto : Immacolata Monti e Giuseppe Passariello erano «complici». Ne è convinto il gip Luigi Levita, così come la Procura, che nell?ordinanza che ha portato due giorni fa in...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : tutta la verità sul caso Sea Watch III e sulla capitana Carola Rackete : È vero che l’Europa, questa volta, aveva pronta la procedura d’infrazione contro l’Italia? E’ vero che il Decreto dignità ha provocato, chi dice 100, chi dice 500, chi dice 80mila, chi dice un milione di nuovi disoccupati? È vero che la decisione del Gip di Agrigento di liberare Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch III, vuol dire che è assolta e non ha commesso reati, oppure, che ha commesso reati, ma è stata ...

Le verità (scomode) che forse non sapete sull’Apollo 11 : (foto: Nasa) Ci siamo quasi. Il 20 luglio saranno trascorsi 50 anni esatti dal primo allunaggio, quel celebre piccolo passo per un uomo sul suolo extraterrestre reso eterno da colui che lo fece, Neil Armstrong, come “un balzo gigantesco dell’Umanità”. E a ragione. In molti, in ogni angolo della Terra, celebreranno l’anniversario della missione Apollo 11 della Nasa. Il 20 luglio 1969 è considerata a ragione una delle date più significative della ...