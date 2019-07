La sai l’ultima? Biagio Izzo annuncia | “Tornerò alla mia vera casa”

Guida Tv Venerdì 12 luglio : Albano e Romina su Rai 1 - La sai L’ultima? : Guida tv di Venerdì 12 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Signori e Signori: Albano e Romina PowerRai 2 ore 21:20 La vendetta della Sposa Rai 3 ore 21:20 La Grande Storia: “Lo Sbarco sulla Luna”Canale 5 ore 21:35 La Sai l’ultima? (qui gli ospiti della quarta puntata) Rete 4 ore 21:25 Delitto PerfettoItalia 1 ore 21:25 Chicago Med 3×04-05-06 1a Tv free (qui le anticipazioni)La7 ore 21:15 Affari ...

Ascolti TV | Venerdì 5 luglio 2019. La sai L’Ultima? 15.9% e Una Voce per Padre Pio 13.3% : Una Voce per Padre Pio - Romina Power Su Rai1 Una Voce per Padre Pio hanno conquistato 2.006.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 2.211.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 La Madre dei Miei Sogni ha interessato 819.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 836.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Grande storia ha ...

Ascolti Tv Venerdì 5 luglio : La sai L'ultima? su Canale 5 - Una Voce per Padre Pio su Rai 1

Romina Power a La sai l’ultima : figli - età e carriera dell’ex moglie di Albano : Romina Power a La sai l’ultima: figli, età e carriera dell’ex moglie di Albano Cantante, attrice, scrittrice, la lista delle esperienze artistiche di Romina Power è davvero infinita. Nel corso degli anni la sua carriera e vita privata è stata indissolubilmente legata ad Albano Carrisi con il quale ha condiviso le gioie e i dolori del matrimonio e creato un sodalizio professionale durato anche dopo il divorzio. figlia degli attori ...

Giancarlo Magalli a La sai l’ultima : figli - età e carriera del presentatore Rai : Giancarlo Magalli a La sai l’ultima: figli, età e carriera del presentatore Rai Giancarlo Magalli sarà uno degli ospiti speciali della terza puntata di La sai l’ultima. Il programma comico per eccellenza fin dal primo appuntamento ha potuto contare sulla presenza di artisti e volti noti del mondo dello spettacolo che con la loro simpatia hanno arricchito ulteriormente la trasmissione. L’artista romano nel corso degli ...

La sai l’ultima 2019 terza puntata : ospiti e anticipazioni 5 luglio : LA SAI l’ultima 2019 terza puntata. Torna venerdì 5 luglio il programma storico Mediaset, La sai l’ultima? – Digital Edition condotta da Ezio Greggio. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La sai l’ultima 2019 terza puntata: novità La sai l’ultima? torna con un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di ...

La sai l’ultima? Formicola fa un chiarimento su Ezio Greggio : Ezio Greggio a La sai l’ultima, parla Nino Formicola: “Ha insistito perchè ci fossi anch’io” Ha rotto il silenzio con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di TvMia Nino Formicola, lo speciale ‘notaio’ de La sai l’ultima. Parlando della sua esperienza nello show del venerdì sera di Canale 5 dedicato alle barzellette, il comico ha fatto una rivelazione sul padrone di casa ...

