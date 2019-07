La rivelazione di Serena Grandi | Perseguitata dal mio ex compagno

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Carlo Lannaaffida ai social il suo sfogo personale racconto quello che sta subendo a causa di un extroppo invadente che non accetta la fine della relazione con la showgirl È con una foto pubblicata sul suo profilo Instgram chetorna a parlare del suo ex. A più di un anno dalla fine della loro relazione, l’uomo continua a perseguitare la showgirl con chiamate anonime nel cuore notte e, secondo quanto è stato rivelato da, avrebbe provato persino a intrufolarsi in casa. Senza l’aiuto di nessuno, la donna ha deciso di affidare ai social il suo sfogo. 11 chiamate perse da un numero sconosciuto. Questo lo screeshoot che troneggia sul suo profilo Instagram e una lunga confessione su tutte le paure che sta affrontando a causa di un uomo che non riesce a prendere le distanze da lei. "Ho decido di tralasciare il mio estremo ...

Lettera43 : A Wimbledon c'è un Davide che affronta il gigante Golia: oggi Matteo Berrettini contro Roger #Federer. E poi Nadal,… -