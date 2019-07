La riforma sbagliata | il pasticciaccio brutto del taglio dei parlamentari

ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il Senato ha approvato in seconda lettura lache taglia il numero deida 945 a 600: 400 deputati e 200 senatori. Ora manca solo il sì finale della Camera, che arriverà presumibilmente a settembre. Lo scorso maggio è stato invece varato il Rosatellum Ter. La legge elettorale, cioè, è stata rivista per essere subito applicabile con il nuovo Parlamento in versione ridotta. Allo stesso modo saranno ridotti pure collegi uninominali e proporzionali. E' incredibile come un cambiamento così sostanziale del nostro ordinamento costituzionale stia passando sostanzialmente sotto silenzio. All'epoca dellarenziana vennero analizzate anche le virgole per determinare i possibili effetti sulla qualità della democrazia. Oggi, invece, nessuno si chiede cosa succederà con laFraccaro.Eppure i punti critici sono innumerevoli. Può un testo di poche righe ridurre di ...

