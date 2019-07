La resa dei conti nel Movimento 5 stelle di Torino 

Crosetti e la sorpresa dei cori per Higuain - “Resta alla Juve” : Ha destato curiosità e sorpresa l’accoglienza riservata a Gonzalo Higuain al suo arrivo alla Continassa. Il calciatore argentino, rientrato alla Juve dopo il giro di prestiti tra Mila e Chelsea ha ricevuto applausi e cori da parte dei tifosi che attendevano i bianconeri per l’inizio del ritiro. Nonostante il Pipita sia un problema attualmente per Agnelli che non lo considera parte della squadra, ma cerca di convincerlo ad accettare ...

Autonomia : Zaia - ‘una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini’ (2) : (AdnKronos) – Poi una richiesta ufficiale: ‘A prescindere da tutto ‘ dice Zaia ‘ chiedo formalmente ai grillini di presentare subito agli italiani la loro proposta di Autonomia. Visto che si sprecano quotidianamente nel commentare la nostra, diamo per scontato che di Autonomia sanno tutto, e quindi presentino immediatamente, non tra mesi come altre cose che stiamo aspettando, la loro proposta, con un articolato e ...

Autonomia : Zaia - ‘una farsa - scandalosa presa in giro dei cittadini’ : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Siamo davanti a una farsa, un’autentica farsa. Sono stanco di vedere come alcuni vogliono portare l’Autonomia verso l’agonia. Sappiano però che, finchè ci sarò io, l’Autonomia non sarà morta né, tanto meno, le istanze dei veneti”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’esito negativo del vertice sull’Autonomia tenutosi a ...

Juventus - domani la ripresa : l’elenco dei convocati - Cristiano Ronaldo rientra il 13 : Il 10 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus, i bianconeri avranno il compito di confermarsi come Campioni d’Italia, curiosità nel vedere all’opera il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i calciatori impegnati con le Nazionali. Si preannuncia una giornata scoppiettante in casa Juventus con ...

«Caduta Libera» : la resa di Nicolò (che sogna l’«Isola dei Famosi») : Caduta Libera: Nicolò ScalfiCaduta Libera: Nicolò ScalfiCaduta Libera: Nicolò ScalfiCaduta Libera: Nicolò ScalfiCaduta Libera: Nicolò ScalfiCaduta Libera: Nicolò ScalfiEra inevitabile che prima o poi succedesse, specie dopo aver partecipato a ottantotto puntate ed essersi portato a casa un montepremi che sfiora i 700mila euro. L’avventura di Nicolò Scalfi a Caduta Libera finisce sabato 6 luglio fra un lungo applauso e un oceano di ...

Temptation - Teresa parla del contratto dei tentatori : 'Non sono manovrati’ : La nuova edizione di Temptation Island sta ormai entrando nel vivo e anche quest'anno non mancano i colpi di scena. Alcune delle coppie in gara sono già in crisi, complice la presenza dei tentatori che hanno messo sottosopra i loro sentimenti. A proposito dei tentatori in gara, però, questa settimana la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto fare un po' di chiarezza sulla loro posizione e lo ha fatto chiedendo spiegazioni a Teresa Langella, ex ...

Zingaretti tenta di evitare la spaccatura nel Pd sulla Libia. Domani la resa dei conti tra la linea Gentiloni-Minniti e quella dissidente di Orfini : sulla posizione favorevole o contraria al rinnovo della missione militare in Libia, in molti dentro al Partito democratico stanno giocando a nascondino, in vista del voto previsto in settimana (probabilmente mercoledì mattina) a Montecitorio. Rapporti politici e personali tra i dirigenti, una inquietudine diffusa tra gli elettori di sinistra rispetto alla linea Gentiloni-Minniti, prese di posizione precedenti da sconfessare: sono numerosi ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia-Olanda : le quote dei bookmakers per le scommesse. Azzurre sfavorite - serve l’impresa : L’Italia si sta preparando per affrontare l’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le Azzurre scenderanno in campo domani pomeriggio (ore 15.00) a Valenciennes (Francia) e cercheranno l’impresa contro le Campionesse d’Europa. Le ragazze di Milena Bertolini vogliono scrivere la storia e qualificarsi alle semifinali della rassegna iridata come non sono mai riuscite a fare nella storia. Sara Gama ...

Ponte Morandi - venerdì l’esplosione delle pile 10 e 11. Timori dei residenti per le polveri : “Precauzioni una presa in giro” : Adesso è ufficiale: le 4.500 tonnellate di cemento e acciaio che ancora restano di quello che fu il Ponte Morandi saranno abbattute con l’esplosivo venerdì 28 giugno. Lo ha annunciato il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, dopo settimane di balletto sulla data definitiva. Il rischio amianto – in teoria – è scongiurato, con i carotaggi effettuati sulle pile 10 e 11 che ne hanno escluso la presenza oltre i limiti di ...

La resa dei conti a cinque stelle tra Di Maio e Di Battista : Aria sempre tesa in casa 5stelle per quella che ormai si profila come la “diarchia” Di Maio-Di Battista, in lizza o in lotta l'uno per mantenere la guida, l'altro per conquistarla del Movimento giallo. Attraverso un colloquio con il Corriere della Sera il capo pentastellato manda un monito a stare “attenti a chi vuole la crisi di governo”. Un messaggio doppio, sul fronte esterno a chi nella Lega preme per mandare tutto all'aria e correre verso ...

Sorpresa al supermercato in Germania - un uomo nudo si chiude nel frigo dei surgelati : L'impresa di un 32enne in un supermercato nel Land tedesco del Nord Reno-Westfalia. La surreale scena è andata avanti per alcuni minuti, poi l'uomo ha indossato un pantaloncino e, a bordo di un monopattino, si è messo a correre qua e là per le corsie del supermercato, consumando frutta e bevendo birra.

M5S - resa dei conti Di Maio-Di Battista : sui social è derby tra i fan : Il braccio di ferro tutto interno ai Cinque Stelle, che prende forma in queste ore più o meno sottotraccia, e che vede da una parte il leader...