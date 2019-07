La prima asta di sole sneaker | da Sotheby’s

Per la prima volta - Sotheby’s mette all'asta sneakers. Alcuni modelli partono da 80mila dollari : Per la prima volta nella sua storia, la casa d’aste Sotheby’s venderà sneakers. Grazie a una collaborazione con il negozio “Stadium Goods” hanno dato via ad un’asta chiamata “Stadium Goods: The Ultimate Sneaker Collection Online”, che offre 100 tra le più rare e ambite scarpe da ginnastica mai create. È possibile partecipare online o negli uffici di newyorchesi di Sotheby’s.Il ...

Ue - Castaldo (M5s) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle siano senza gruppo : è la prima volta. Lega esclusa : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. Mentre il Carroccio non ha ottenuto neanche una delle poltrone. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la colLega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi ...

Ue - Castaldo (M5s) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle non siano riusciti a formare un gruppo : è la prima volta : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la collega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi eleggere vicepresidente dell’emiciclo. Castaldo, come ...

Affidi illeciti Emilia - perché nessuno se n’è accorto prima? Eppure bastava poco : Io, dopo equo e giusto processo, li manderei in galera e butterei la chiave. Ho voluto riportare un solo “commento”, estrapolato dall’entusiasmante florilegio di argomentazioni apparse su tutti i siti che si sono occupati degli Affidi illeciti di minori a Reggio Emilia, perché mi è sembrato il più rappresentativo per introdurre il mio ragionamento. Non è facile, infatti, con questo clima da caccia alle streghe e da sentenza già scritta, ...

Salmo spiega il no a X Factor e cita Sfera Ebbasta e Fedez : 'Per me viene prima la musica' : Ieri notte è andata in scena, o meglio in viaggio, l'Open Sea Republic Red Bull, la crociera in musica di Salmo che ha solcato per due giorni il Mar Ligure e il Mar Tirreno, partendo da Genova. Durante l'evento, il protagonista assoluto è stato ovviamente il rapper sardo classe 1984 che, oltre a fornire un'anticipazione di un suo prossimo brano - con ogni probabilità si tratterà del remix di "Ho paura di uscire" - ha rilasciato alcune ...

Domenica In non le basta - Mara Venier conquista la prima serata : una clamorosa novità in Rai : Dopo essere tornata al timone della sua Domenica In, sembra che Mara Venier sbarcherà anche in prima serata. I vertici Rai - riferisce TvZoom - hanno pensato di affidare a Mara un programma sulle emozioni in pieno stile C'è Posta Per Te/Carramba Che Sorpresa. La Venier infatti andrà - con molte prob

Flavio Insinna - L'Eredità non basta : ritorno in prima serata su Rai 1 - su cosa mette le mani : Non solo L'Eredità per Flavio Insinna. Il conduttore infatti si aggiudica uno dei titoli storici del palinsesto estivo dei Rai 1, Una voce per Padre Pio, la celebre serata che Viale Mazzini ogni anno dedica al ricordo del santo di Pietrelcina e che verrà trasmessa all'inizio di luglio. La notizia vi

F1 - GP Canada 2019 : Mercedes favorita per la pole - ma Ferrari è abbastanza vicina per ambire alla prima fila : Dopo una prima giornata riservata alle prove libere, il fine settimana del Gran Premio del Canada 2019 si appresta ad entrare nel vivo con la settima qualifica stagionale del Mondiale di Formula 1. Quest’oggi va in scena una prima sessione fondamentale per rimanere nelle posizioni di vertice e per conservare un piazzamento nella top10 dopo gli ultimi 90 minuti di prove libere. Si corre sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villeneuve, ...

Dicktatorship. Fallo e basta! - il docufilm in anteprima al Biografilm : Gustav Hofer e Luca Ragazzi sono registi e documentaristi. Il loro ultimo film è Dicktatorship. Fallo e basta!, che tradotto starebbe per «La dittatura del pene» (dick è appunto il pene nel gergo anglosassone): dopo averlo presentato al Hot Docs Festival di Toronto e al Docs Against Gravity Film Festival di Varsavia, arrivano ora al Biografilm Festival di Bologna, dal 7 al 17 giugno, e come evento al cinema, dal 10 al 12 giugno. Scelta la ...

Uomini e Donne - Chiara Nasti rivela le emozioni di Angela prima della scelta : "È abbastanza esaurita" : La fashion blogger racconta tutte le sensazioni che sta vivendo la sorella a poche ore dalla scelta.

Porsche Type 64 - la prima Porsche della storia va all'asta : prima che la Seconda Guerra Mondiale paralizzasse tutta la produzione industriale europea, convertendola agli scopi bellici, il professor Ferdinand Porsche aveva già progettato quello che poi sarebbe diventato il Volkswagen Maggiolino. Ma non solo questo. Su precisa richiesta di Adolf Hitler, il fondatore dell'azienda di Zuffenhausen aveva anche lavorato a una derivazione sportiva della KdF-Wagen - sigla con cui era inizialmente conosciuto il ...