La Francia regala soldi all' ong che porta i migranti in Italia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Angelo Scarano Foto dell'area stampa di Sos Mediterranèe Parigi ha staccato un maxi assegno da 100mila euro per Sos Mediterranée. Ma i porti di Macron restano (sempre) chiusi Parigi sfida l'in due mosse. Il Comune della capitale francese ha infatti conferito la cittadinanza onoraria a Carola Rackete dopo le sue manovre nel porto di Lampedusa al comando di una nave con 42a bordo e ha anche aperto ilfoglio per sovvenzianare nuove missioni per i salvataggi in mare di Sos Mediterranée. Infatti il Consiglio di Parigi ha votato "un contributo d’urgenza di 100 mila euro a Sos Mediterranèe per una nuova campagna di salvataggi in mare" che avvengono in quel tratto di mare che separa l'dalla Libia. Una mossa che di fatto potrebbe far ripartire le operazioni della ong. Una iniziativa, quella del Comune di Parigi, che cozza un po' con le politiche ...

