La Cassazione annulla le misure cautelari ma De Vito non torna libero

Inchiesta stadio Roma - Cassazione : "Annullata ordinanza - arresti De Vito e Mezzacapo tornano al Riesame" : La suprema Corte accoglie il ricorso delle difese del presidente dell'assemblea capitolina e degli altri imputati coinvolti nelle indagini sugli impianti di Tor di Valle

Vincent Lambert - il caso si riapre : corte di Cassazione di Parigi annulla la sentenza che vietò ai medici di staccare la spina : Il caso di Vincent Lambert si riapre, un’altra volta. Il 42enne tetraplegico, da oltre dieci anni in stato vegetativo, in Francia è diventato il simbolo del dibattito sul fine vita e da tempo continua la lotta tra la moglie e i medici da una parte, che vogliono staccare la spina, e i genitori che si oppongono dall’altra. Oggi la corte di Cassazione di Parigi ha cancellato la sentenza della corte d’appello (dichiarandola non competente) che ...

Capua - Cassazione annulla decisione su ex sindaco : da rivalutare esigenze cautelari per concorso esterno : La Corte di Cassazione – quinta sezione – ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, che il 22 febbraio scorso aveva confermato la carcerazione per l’ex sindaco di Capua nonché primario dell’ospedale napoletano Cardarelli Carmine Antropoli; i giudici partenopei avevano ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione al reato di concorso esterno in associazione ...

Cesare Battisti ricorre in Cassazione : “Annullare l’ergastolo - pena massima di 30 anni” : Continua la battaglia degli avvocati di Cesare Battisti per evitare che il loro assistito sconti la pena dell'ergastolo: Davide Steccanella, legale dell'ex terrorista, ha presentato il ricorso in Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello che aveva confermato il carcere a vita. Secondo l'avvocato, infatti, l'accordo di estradizione fra Italia e Brasile non prevede l'ergastolo perché nel paese ...