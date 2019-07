Katya Tsukanova | morta a 17 anni promessa mondiale del violino | “mix di cocaina e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019), giovanedel, è stata trovatanella casa di famiglia a Kensington, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dalla stampa britca, la causa non ufficiale del decesso sarebbe stata l’assunzione di un mix die chetamina che, stando al Sun, è conosciuto come “Calvin Klein”.era figlia di un noto banchiere: i fatti risalgono allo scorso 18 giugno ma solo ora sono stati resi noti. La 17enne era appena tornata da una festa quando si è sentita male e a niente è servita la corsa in ospedale. La sua prima esibizione colquando aveva cinquesi era esibita di recente alla Royal Opera House e aveva da poco finito gli studi alla Wycombe Abbey School nel Buckinghamshire. “Era così felice, avrebbe avuto un brillante futuro”, queste le parole del padre al Telegraph. ...

