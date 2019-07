Kate Middleton preferisce Charlotte | ecco quanto spende per i suoi vestiti

Kate Middleton avrà lo stesso titolo di Diana - : Elisabetta Esposito Kate Middleton, alla morte della Regina Elisabetta II, prenderà lo stesso titolo che appartenne a Lady Diana: ecco cosa accadrà in quel momento Quale titolo avrà Kate Middleton quando morirà la Regina Elisabetta? Quella del titolo a Kate è una vicenda complicata che viene ricostruita dall’Express, una vicenda che ha a che fare con le regole della linea di successione al trono, ma anche con la storia più o meno ...

Kate Middleton e Meghan Markle coi figli alla partita di polo. Prima uscita di Archie : Kate Middleton e Meghan Markle, insieme ai loro figli, hanno presenziato al King Power Royal Charity Polo Day. Per il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meg, si è trattato della Prima uscita pubblica a soli due mesi. Il suo battesimo, lo scorso 6 luglio, infatti è avvenuto in forma privata. E sempre per la Prima volta si è trovato all’aperto coi cuginetti George, Charlotte e Louis. L’occasione è l’annuale partita di polo ...

Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle : cerca assistente : Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica. Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. E ora non ce la fanno più, sono entrati in crisi per i molteplici impegni. In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli ...

Kate Middleton oppressa per colpa di Meghan Markle : cerca assistente : Kate Middleton e William non riescono a far fronte ai nuovi impegni legati alla loro associazione benefica. Infatti, da quando Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Royal Foundation, tutta la gestione della charity è ricaduta sulle spalle dei Duchi di Cambridge. In altri termini, Kate deve sobbarcarsi anche il lavoro di Meghan. E in più, deve far fronte agli impegni di Corte e ai suoi doveri di mamma di tre bimbi piccoli. Il ...

Kate Middleton - tensioni con Meghan Markle al battesimo di Archie? “Era pronta a scappare” : “Kate Middleton era pronta a scappare“. È questa la conclusione a cui è giunta l’esperta di linguaggio del corpo Judi James che, come riportano i tabloid britannici, ha analizzato nel dettaglio i due scatti ufficiali del battesimo del piccolo Archie pubblicati sui social dal principe Harry e da Meghan Markle. In particolare, la sua attenzione si è soffermata sulla foto di gruppo, in cui si vede tutta la royal family al completo ...

Una rivale per Kate Middleton? Nel cuore della Regina ora c’è Zara Phillips : Periodi difficili per Kate Middleton che dopo le voci di un possibile tradimento da parte di William potrebbe aver perso anche l'amicizia da parte della Regina. Non è un periodo sereno per Kate Middleton. Secondo gli ultimi pettegolezzi di palazzo, la vita della Duchessa di Cambridge non è tutta e rosa e fiori, anzi sono diversi i problemi che la consorte del Principe William sta per affrontare. Prima le voci dei dissidi con Meghan ...

Che cosa hanno in comune Victoria Beckham e Kate Middleton? : Victoria BeckahmKate Middleton Kate Middleton Le décolleté di KateLe décolleté di VictoriaAquazzuraPradaCasadeiSergio RossiMalone SouliersRoger VivierTopshopStuart WeitzmanZaraTed BakerVictoria Beckham e Kate Middleton, duchessa di Cambridge. Così diverse, eppure così simili. Almeno quando si parla di moda. I più attenti avranno, difatti, certamente notato un sensuale dettaglio che ha accomunato le due chiaccheratissime fashion icon, immortalate ...

Kate Middleton e la Regina Elisabetta soffrono dello stesso disturbo : Kate Middleton e la Regina Elisabetta condividono un piccolo segreto, decisamente fastidioso: la cinetosi, un disturbo di cui soffrono entrambe. Definito comunemente “mal d’auto“, la cinetosi (o chinetosi) è un problema che accomuna le due donne più importanti d’Inghilterra. I suoi sintomi sono nausee, giramenti di testa e malessere generale, provocato dalle oscillazioni dell’auto, del treno oppure della carrozza su ...

Meghan Markle - battesimo Archie : Harry sbaglia scarpe - Kate Middleton in foto senza bimbi : Top-secret il battesimo privato del piccolo Archie, il primogenito di Meghan Markle e del principe Harry. A coloro che li avevano criticati per la scelta di godere solo dei privilegi della monarchia senza mettersi in gioco, comportandosi da reali, la coppia dei duchi di Sussex ha risposto con nonchalance. L'annuncio dell'evento è stato dato con la pubblicazione sui social di due pregevoli fotografie, di cui una in bianco e nero che ritrae Harry, ...

