Juventus | stretta finale per De Ligt | offerti 67 milioni all' Ajax RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) L'estate è tempo di tormentoni musicali, lasegue questa moda. Innanzitutto ha cominciato con la permanenza di Allegri o meno sulla panchina, poi ha continuato con l'annuncio del nuovo allenatore ed ora ha proseguito con l'affare De. Restyling in difesa Fabio Paratici, consapevole che la difesa aveva bisogno di un restyling radicale, si è mosso per tempo assicurandosi Merih Demiral del Sassuolo che è già agli ordini di Sarri e Cristian Romero del Genoa che farà ancora un anno di apprendeistato tra i liguri. Il turco da solo però non è sembrato abbastanza per cui da mesi ormai, il ds ha puntato Matthijs Dedell', autore del colpo di testa che ha decretato l'uscita di scena della Vecchia Signora dall'Europa che conta. Il diciannovenne ha immediatamente attirato su di sé l'attenzione dei top club europei, Barcellona e Paris Saint Germian in primis, che in periodi ...

infoitsport : Juventus, stretta finale per de Ligt. E il Barcellona esce di scena - voceditalia : Calciomercato: Juventus per De Ligt stretta finale, Veretout in bilico - karda70 : #primapagina #giornali #sportivi del #6Luglio #Calciomercato #Juventus #DeLigt stretta finale #Icardi il #Napoli fa… -