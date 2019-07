Juventus | Icardi possibile obiettivo per l' attacco ma si attende l' apertura dell' Inter

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l’olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l’offerta mentre l’Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l’operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Juventus - il presidente Agnelli sarebbe stato ad Ibiza per Icardi : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva mercoledì 10 luglio: successivamente volerà in Asia per una tourneè che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Sarà, prima, necessario, però, cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti ...

Calciomercato Juventus - 7 cessioni per arrivare ad Icardi e Chiesa : Calciomercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio della nuova stagione con un mercato ancora in totale fermento. Il piano di Paratici potrebbe comprendere una clamorosa rivoluzione offensiva, la quale potrebbe basarsi su 7 cessioni. Certo l’addio a Perin, il quale sembrerebbe esser vicino ad un accordo con il Benfica, affare che potrebbe far incassare ai […] More

Juventus - il futuro di Higuain e quello di Icardi sembrano essere legati : Questa mattina, la Juventus ha iniziato il ritiro estivo. I bianconeri si sono ritrovati per fare le visite mediche al JMedical. Fra i convocati da Maurizio Sarri c'è anche Gonzalo Higuain che è stato acclamato dai tifosi juventini. Ma il futuro del Pipita non sembra essere a Torino. La Juve vorrebbe cedere Gonzalo Higuain e sta cercando la soluzione più giusta. Il bomber argentino piace alla Roma ma questa soluzione non convince il giocatore. I ...

Carrera : 'Per la Juventus Icardi è un'opportunità - non un rischio' : Dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, la Juventus potrebbe a breve annunciare l'acquisto del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese De Ligt. Un investimento importante per i bianconeri, che potrebbero spendere una somma superiore ai 70 milioni di euro. Ci aspettiamo quindi anche qualche cessione pesante per sistemare i conti della società e per ricavare un tesoretto utile da reinvestire in ...

Inter - la Juventus insiste per Icardi : il centravanti vorrebbe solo i bianconeri : Il vero tormentone di mercato questa estate è rappresentato dal futuro di Mauro Icardi. L'attaccante argentino lascerà sicuramente l'Inter, come annunciato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e confermato in conferenza stampa dal tecnico, Antonio Conte. Resta da vedere quale sarà la sua destinazione: molto probabilmente, il centravanti resterà in Italia anche per volontà della moglie e agente, Wanda Nara, che avrebbe già rifiutato ...

Inter-Juventus - di Icardi si occupa Agnelli : rapporti freddi Marotta-Paratici : La Juventus non ha perso interesse su Icardi, anzi. La prima offerta però sarebbe di circa 40 milioni e non piace all’Inter. Napoli più vicino.“powered by Goal”La situazione che sta vivendo Mauro Icardi è una vera e propria telenovela di mercato, ma non certo da adesso. Gli attori in scena sono tantissimi, dalle squadre coinvolte (Inter, Juventus e Napoli al momento), fino ai dirigenti (Marotta, Ausilio, Paratici, Agnelli, De Laurentiis ...

Calciomercato Juventus : De Ligt sarebbe a un passo - Icardi vorrebbe la Juve : La Juventus è sempre più vicina a De Ligt, fortissimo difensore olandese cresciuto nelle fila dell'Ajax. Secondo quanto scrive il "Corriere di Torino", l'operazione di mercato potrebbe chiudersi tra poche ore, come conferma anche il quotidiano olandese "Telegraf". C'è ancora distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Ajax, ma l'accordo tra il club bianconero e il fortissimo difensore centrale è già stato trovato da tempo. La ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Icardi Juventus - altra conferma - Paratici accelera : c’è la pazza idea di Sarri! : Icardi Juventus- Una trattativa che potrebbe decollare già nel corso delle prossime settimane. L’Inter ha confermato l’addio al centravanti argentino, fuori ormai dai piano tecnico-tattici di Antonio Conte. Icardi, dal canto suo, vorrebbe restare in Italia, ecco perchè la pista Juventus potrebbe concretizzarsi in maniera reale e concreta. Massima attenzione anche al potenziale inserimento del […] More

Ceccarini : 'Icardi - Juventus può chiudersi a fine agosto - si attende arrivo di De Ligt' : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, e proprio per il difensore olandese si attenderebbe solo l'intesa economica fra Ajax e Juventus. Come sottolinea il direttore di TMW Radio Ceccarini, ci sarebbe ancora distanza fra le due società ma a breve si potrebbe arrivare ad una concretizzazione della ...

Juventus - possibile scambio Higuain - Icardi : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, e sarà evidentemente un lavoro importante quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che cercherà di far assimilare in maniera veloce il suo gioco alla rosa bianconera. Nel frattempo la dirigenza continua il lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Si attende la definizione della trattativa con l'Ajax per l'acquisto di De Ligt, per il quale ...

Icardi-Juventus : Agnelli sarebbe andato a Ibiza per incontrare l'agente Fifa Giuffrida : Continua a fare rumore il tormentone di questa sessione estiva di calciomercato legato a Mauro Icardi. Solo ieri, domenica 7 luglio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte aveva escluso qualsiasi tipo di discorso con la Juventus, sostenendo che non vi fossero nemmeno le minime condizioni per avviare una trattativa. Allo stesso tempo, aveva definito "utopistica" qualsiasi ...

A tutto Ancelotti - da Icardi all’arrivo di Sarri alla Juventus : “nessuno se lo aspettava - ma questo è professionismo! E su Conte…” : Ancelotti pronto per la nuova stagione: le parole dell’allenatore del Napoli dalla conferenza stampa di Dimaro E’ tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all’esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlo Ancelotti con le idee chiare: “sono convinto che quest’anno avremo un ...