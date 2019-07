Juventus | a Pogba piacerebbe tornare in bianconero ma lo United chiederebbe 150 milioni

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Pogba Juventus - parole chiarissime di Solskjaer sul futuro del francese : Pogba Juventus- Intervenuto dal ritiro del Manchester United, il tecnico Solskjaer ha fatto il punto della situazione sul mercato del club inglese, ragionando attentamente anche sul prossimo futuro di Pogba, accostato sempre con maggiore frequenza alla Juventus. Il tecnico ha così rivelato: “Ci sono state un sacco di chiacchiere e speculazioni su molti dei nostri […] More

Pogba Juventus - arriva l’annuncio di Solskjaer : svelata la verità! : Pogba Juventus- Intervenuto dal ritiro del Manchester United, il tecnico Solskjaer ha fatto il punto della situazione sul mercato del club inglese, ragionando attentamente anche sul prossimo futuro di Pogba, accostato sempre con maggiore frequenza alla Juventus. Il tecnico ha così rivelato: “Ci sono state un sacco di chiacchiere e speculazioni su molti dei nostri […] More

Paul Pogba - Solskjaer gela la Juventus : "Il Manchester United non ha bisogno di vendere" : "Siamo il Manchester United, non abbiamo bisogno di vendere". Ole Gunnar Solskjaer si esprime così sul possibile addio di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è nel mirino di Juventus e Real Madrid e il suo agente Mino Raiola si è detto fiducioso di trovare presto "una soluzio

Calciomercato Juventus : de Ligt sarebbe pronto per sabato - Pogba può slittare di un anno : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l’affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il ...

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ Mandzukic piace al Borussia - Pogba... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Calciomercato Juventus news/ Pogba al Real Madrid da Zidane? - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, ultime notizie oggi 9 luglio 2019: studia le mosse di mercato per De Ligt. Scambio Higuain-Zaniolo con la Roma?

Calciomercato Juventus - Daily Mail : 'Bianconeri in pole per Pogba' - contatti per Lukaku : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione e vuole rinforzare soprattutto il centrocampo, il reparto che forse ha avuto maggiori lacune ultimamente. Il primo obiettivo del direttore Fabio Paratici è Paul Pogba, fortissimo centrocampista in forza al Manchester United. Il giocatore francese è partito ...

Mercato Juventus - da Pogba a De Ligt : le ultimissime sul grande colpo : Mercato Juventus – La Juventus sta lavorando duramente per sistemare in primis una difesa non più giovanissima e che non potrà contare sul prezioso apporto di Barzagli. Il nome più caldo è sicuramente quello di de Ligt, forte centrale difensivo salito alla ribalta dopo una stagione da incorniciare con l’Ajax. L’unico ostacolo al buon esito dell’operazione sarebbe rappresentato dal […] More

Calciomercato Juventus - Pogba : il francese avrebbe scelto il Real Madrid : Le ultime notizie del Calciomercato della Juventus riguardano Paul Pogba. Secondo l’edizione on line del quotidiano inglese Daily Mail, il francese avrebbe scelto il Real Madrid come sua prossima destinazione. Il centrocampista oggi è atterrato in Australia con il Manchester United per prendere parte alla tournèe estiva della sua attuale squadra. Non ci sono stati quindi strappi clamorosi, ma è ormai quasi certo che sarà la sua ultima trasferta ...

Calciomercato Juventus - la stampa britannica svela l’offerta per Pogba : proposta monstre dei bianconeri : Secondo quanto riferito dai media britannici, la società bianconera avrebbe presentato al Manchester United una offerta faraonica La Juventus non molla la pista Pogba, presentando un’offerta davvero clamorosa per strappare il francese al Manchester United. Secondo quanto riportato dal ‘Times’, la società bianconera avrebbe offerto 120 milioni di sterline, quasi 134 milioni di euro, per ingaggiare il centrocampista ...

Pogba Juventus - offerta monstre di Paratici allo United per il francese : Pogba Juventus – Continua la telenovela sul futuro di Paul Pogba. Mino Raiola, agente del centrocampista, ha ribadito l’intenzione del suo assistito di lasciare questa estate il Manchester United. Con il francese che potrebbe presentarsi con qualche giorno di ritardo in Australia per raggiungere i compagni per l’inizio della tournée estiva in attesa di aggiornamenti sul suo futuro. […] More

Pogba Juventus - è sfida con il Real : Paratici gioca il jolly : Pogba Juventus – E’ duello ?Juve-Real Madrid per ?Paul Pogba. Le parole di Mino Raiola hanno messo il Manchester United con le spalle al muro: il centrocampista francese vuole andare via e andrà via da Old Trafford.? Mino Raiola è uscito alla scoperto: “Tutti conoscono la volontà di Paul, dall’allenatore ai dirigenti, fino al proprietario. Non so se Pogba partirà per per il […] More

Juventus Pogba : è rottura con lo United. La conferma di Raiola : Juventus Pogba: si apre una nuova puntata della telenovela per antonamasia di questa estate bianconera. Paul Pogba la scerà il Manchester United: chiarissime le parole dell’agente Mino Raiola, procuratore del giocatore, che al “Times”, non ha lasciato dubbi sulla volontà del giocatore. Juventus Pogba: è rottura con lo United. La conferma di Raiola “?Tutti conoscono […] More