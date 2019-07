Judo | Marco Maddaloni gareggerà per l’Albania! Debutto a Budapest | “Voglio ritrovare la

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) Una storia di salite e discese quella di. Ilka italiano ha saputo trarre giovamento dalle sue cadute, riprendendosi da cinque infortuni alle ginocchia e mettendosi in discussione in un contesto completamente diverso come quello televisivo, nel reality show “L’Isola dei Famosi”. Una famiglia di combattenti la sua con la figura di Pino, punto di riferimento senza se e senza ma, oro olimpico a Sydney nel 2000. Pergli screzi con la Federazione italiana sono stati tra i motivi del suo allontanamento dal tatami ma lui, che ama le sfide, aveva voglia di tornare a combattere. L’occasione è arrivata dalla Federazione dialbanese, come ammesso da lui stesso: “Tre anni fa avevo terminato la mia attività agonistica per alcuni malintesi con la Federazione italiana, ho incontrato poi il presidente di quella albanese che mi ha concesso la ...

