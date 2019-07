Jack Savoretti e Mika in Youth & Love | un contrasto che funziona testo

optimaitalia

(Di venerdì 12 luglio 2019) Da oggi è in radio un duetto d'eccezione, quello diin, il nuovo singolo diche guadagna la rotazione radiofonica nella sua versione in featuring con la superstar internazionale.Scritto da Cameron Blackwood,, Samuel Dixon e Tom Visser,è disponibile in digital download in una doppia versione: a quella cantata solo dasi aggiunge quella in duetto con l'amico e collega, versione non inclusa nell'album Singing To Strangers.“Ho sempre ammirato l’eleganza di artisti come Jacques Brel e Charles Aznavour,- dichiara- credo cheabbia quel tipo di fascino e sono onorato di aver collaborato con lui su questa nuova versione del brano”.Alle sue parole fanno eco quelle diche si dice felice di aver duettato connel ricordare quando ascoltò per la prima ...

