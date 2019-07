Italia Under 21 | Nicolato si presenta | “Guidare questa squadra non mi spaventa | sugli

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Guidare l’21 non mi. Non ho alcun tipo di problema. Sono trent’anni che faccio questo lavoro, il mio è stato un percorso molto lungo ma forse ora per la prima volta sono nella situazione di guidare una macchina di un certo livello“. Queste le prime parole del nuovo Ct dell’21, Paolo. “Darò quello che ho dato finora – prosegue – avrò a disposizione un’annata giovane e mi auguro di proseguire il grande lavoro fatto da Di Biagio, al quale va la mia affettuosa stima. E’ una figura che abbiamo avuto modo tutti di apprezzare non solo all’ultimo Mondiale U20 ma anche per le sue qualità umane e professionali. La nomina dirientra in un progetto di crescita di tutto il movimento giovanile delle nostre nazionali, abbiamo voluto dare continuità e puntare su un allenatore che dovrà ...

